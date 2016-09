HSC STATE SCHOLARSHIP : Deux types de traitements pour deux catégories d’élèves

Alors que le ministère reste intransigeant sur le critère de taux de présence pour octroyer la subvention des frais d’examens, les candidats du HSC concourant au laureate scheme et qui ont moins de 90 % d’attendance at school (c’est-à-dire plus de 15 jours d’absence) seront-ils toujours éligibles à concourir pour la bourse d’État ? C’est la question qui fait débat en ce moment dans les milieux scolaires et parmi les parents.

Selon les Education Regulations 1957, les candidats du HSC concourant pour une des bourses d’État ne devraient pas avoir plus de dix jours d’absence autorisés en Lower VI ou en Upper VI. Des candidats concourent cette année à ces bourses et qui seraient en dehors de 90 % de présence, n’auraient pas de fait respecté non plus le critère d’éligibilité pour ces bourses. Jusqu’ici le ministère de l’Éducation ne s’est pas prononcé sur cette question. Mais de sources ministérielles l’on apprend que la question de 90 % de présence et celle relative au critère de présence pour le laureate scheme « sont traités séparément ».

Par ailleurs selon les procédures au niveau du MES, l’enregistrement des candidats pour les SSR National Scholarship/State of Mauritius Scholarship/Additional Scholarship/MCB Foundation Scholarship est complété et finalisé au cours du deuxième trimestre de Upper VI. Soulignons que d’après les règlements en vigueur, les chefs d’établissements s’engagent « à notifier le Directeur du MES, de toute absence des candidats en conformité avec les Educations Regulations 1957 ». Toujours selon ces règlements les candidats ne respectant pas le critère de présence peuvent être disqualifiés. D’ailleurs les candidats concourant à ces bourses doivent jurer un affidavit en Cour suprême certifiant qu’ils ont respecté le critère d’éligibilité.

S’agissant de ce taux de 90 % de présence, de nombreux parents d’élèves et enseignants s’interrogent sur la fiabilité des données fournies aux autorités concernées par les écoles parce que l’enregistrement des présences n’est pas fait de la même manière dans les différents établissements. « Il n’y a pas de système de présence uniforme », disent les protestataires.