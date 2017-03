HUMAN STORY - 1M52 POUR 218 KILOS : La rage de vivre d’Emilie Nicolas

Si elle accepte de relater son histoire, ce n’est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Mais uniquement parce qu’elle souhaite que le regard que porte la société sur les gens obèses s’atténue. En deux ans, Emilie Nicolas, 26 ans, est passée de 100 à 218 kilos. Le résultat d’années de galères qui ont presque eu raison de sa volonté de vivre.

Les besognes que vous exécutez naturellement tous les jours, comme aller aux toilettes, mettre vos chaussures ou simplement se déplacer d’une pièce à l’autre, sont des épreuves pour Emilie Nicolas. Cette jeune maman mesure 1m52 et pèse 218 kilos; elle souffre d’obésité morbide de stade 3. Elle porte en elle le poids de longues années de souffrances, héritées d’une vie qui ne lui a jamais fait de cadeau. Minée par une dépression qui s’est accentuée au fil des années, elle s’est réfugiée dans la nourriture pour évacuer son mal-être.

À 21 ans, quand elle accouche de sa fille Léa, l’habitante de Pereybère est déjà de forte corpulence, mais ses kilos en trop sont gérables et elle les assume. Par amour pour le père de sa fille, elle accepte de le suivre, malgré les avertissements de Marianne, sa mère.

Descente aux enfers.

Mais après quelque temps, Emilie Nicolas découvre une autre facette de son mari. Ce dernier a un comportement des plus durs à son égard. Des soucis suivront avec sa belle-famille. Après avoir plusieurs fois plié bagage, elle accepte de passer l’éponge et suit son époux dans une autre maison à Phoenix, pour “recommencer une nouvelle vie”.

C’est la descente aux enfers quand elle se rend compte que ce “refuge” consiste en une pièce uniquement. “Pena ni delo, ni lalimier, ankor mwin twalet, lakwizinn ou saldebin.” Dure épreuve pour cette femme de 23 ans aux frêles épaules, qui n’a jamais manqué de rien chez ses parents. C’est souvent l’estomac vide qu’Emilie Nicolas et sa fille s’endorment. “Monn deza res san manze preske enn semenn. Mo ranpli pistas pou gagn Rs 200 e mo aste kous, dile, labouzi. Ek kas reste, mo aste minn Apolo pou mo bebe enn an e demi.” Leur hygiène de vie est précaire; ils font leurs besoins derrière la maison. Récupérant l’eau chez une voisine, “on prenait notre bain dehors, à la tombée de la nuit, pour que personne ne nous voie”.

Mauvaise alimentation.

Des connaissances tenteront aussi de prendre avantage de sa situation, la droguant pour essayer d’abuser d’elle. Elle est sauvée de justesse par un proche, qu’elle décrit comme “mon ange gardien”. Sa famille, avec qui elle avait coupé les ponts, a vent de sa situation. En tentant de récupérer sa petite-fille, Marianne se rend coupable d’enlèvement. Le père de la petite fait appel aux forces de l’ordre. Le cœur meurtri, elle doit se résoudre à la laisser partir. Plus tard, Emilie Nicolas trouvera refuge dans la famille de son ange gardien, pour qui elle a une reconnaissance infinie.

Les épreuves physiques et morales qu’elle a traversées ont laissé des séquelles indélébiles. Le retour au calme de la jeune femme prend des allures de parcours du combattant. Sujette à la dépression et faisant face au harcèlement de son ex, qui veut la garde de sa fille, elle se réfugie dans la nourriture. “J’avais une mauvaise alimentation et me déplaçais très peu.” Elle se gave matin, midi et soir de riz, et mange des gâteaux à toute heure de la journée. “Je ne me sentais pas prendre du poids et je m’en foutais un peu de mon physique, même si tout le monde m’en faisait la remarque.”

Malencontreuse chute.

Elle revient chez ses parents, avec plus de 200 kilos sur la balance. Les médecins ne comprennent rien à cette incroyable prise de poids en l’espace de deux ans. Étant plus vulnérable aux maladies cardiaques, vasculaires et métaboliques, elle découvre en 2015 qu’elle souffre de diabète, qui s’ajoute à l’asthme et à l’hypertension.

“À l’époque, nous habitions une maison moins spacieuse. J’avais des problèmes pour me rendre aux toilettes, passer les portes et monter les marches.” Un moindre mouvement l’essouffle et la fatigue. Trouver vêtement à sa taille n’est pas une mince affaire.

Une malencontreuse chute en octobre 2016 achève de la détruire. Affalée au sol pendant trois heures, elle ne sera évacuée qu’avec l’intervention des pompiers. Après un passage à l’ICU, elle s’en sort avec un pied plâtré, trois mois d’hospitalisation et cinq mois d’alitement. Allergique au plâtre, elle souffre le martyre avec le traitement intensif préconisé pour soigner ses rougeurs. Cette privation de mobilité et cette souffrance quotidienne aggravent sa santé physique et psychique. Elle fait face à des insomnies persistantes et est sujette à des cauchemars qui la stressent. Elle croit mourir. “Je suis suivie par plusieurs thérapeutes, un psychologue, un psychiatre, ainsi que d’autres spécialistes pour mon diabète et pour mon pied.”

“Mo pa’nn ne koumsa”.

“La plupart du temps, quand quelqu’un voit une personne obèse, il ne comprend pas pourquoi elle l’est. La société a un autre regard sur nous.” Au-delà des commentaires affligeants qu’elle entend souvent sur sa corpulence, ce sont les regards persistants qui sont les plus cruels. “Zame zot inn trouv enn dimounn kouma mwa e zot pa demande kinn arive pou ki mo koumsa. Mo pa’nn ne koumsa; bann sirkonstans de lavi inn amenn mwa la”. Qui plus est, ce mal peut toucher tout le monde. “Demain, ça peut être vous. Il ne faut pas montrer du doigt les gens obèses.”

“Je vis avec mes kilos car je n’ai pas d’autre choix, même si je lutte pour les perdre.” Sa maman s’occupe d’elle et veille à ce qu’elle mange de manière équilibrée. Elle évite le sucre et essaie de se bouger un peu.

Prisonnière de son corps, cette femme dit “avoir envie de vivre et non seulement exister. Vivre pour ma fille, ma famille et pour moi”. Les larmes aux yeux, mais avec un brin d’espoir, Emilie Nicolas confie que son rêve, c’est d’être indépendante. Elle veut reprendre sa profession de coiffeuse, mais surtout profiter des petits plaisirs de la vie…