HUMOUR : Alain Narainsamy assure

Alain Narainsamy a fait son grand retour sur scène, le week-end dernier, à travers un show très bon enfant. Sory Mo Frer - Le Retour, présenté par Mystic Event au Théâtre Serge Constantin à Vacoas, aura été un one-man-show qui a eu le mérite de mettre en lumière quelques faits de société, malgré un public timoré lors de la séance de dimanche après-midi.

Entre déhanchement sexy, dialogues cinglants et gros yeux, nous avons eu droit à du Alain Narainsamy pur jus. Qui a parcouru avec humour des sujets parfois sensibles, tout en faisant un clin d’œil à nos parlmanter qui ne sont pas avares en expressions épicées. Sans oublier de très bonnes imitations de nos politiciens et de leurs travers les plus récurrents…

Les reprises de tubes de Céline Dion, Maître Gims ou encore Elvis Presley, assaisonnés à sa sauce, bien entendu, ont ravi les spectateurs.

Même si un ou deux sketches se sont avérés ternes, l’ensemble de la prestation était plutôt drôle. Il manquait peut-être un peu plus d’interaction avec le public…