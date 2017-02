IBL : Des profits après impôt de Rs 1,5 milliard

Le groupe IBL Ltd, premier conglomérat mauricien, a enregistré pour la période juillet-décembre 2016 des revenus de Rs 17,2 milliards contre Rs 16,1 milliards pour le semestre correspondant de 2015. Les profits après-impôt du groupe se sont élevés à Rs 1,5 milliard par rapport à Rs 1,2 milliard pour les six mois correspondants du précédent exercice financier.

Rendant publics ce matin ses comptes non audités pour le semestre se terminant en décembre 2016, soit après la fusion (le 1er juillet 2016) entre Ireland Blyth Limited et GML Investissement Ltée, le groupe IBL Ltd. indique avoir dégagé un chiffre d'affaires de Rs 17,2 milliards, ce qui représente une croissance de 7% par rapport au montant réalisé sur la période juillet-décembre 2015 (Rs 16,1 milliards), ce dernier chiffre étant présenté sur une base pré-fusion. Quant aux revenus opérationnels du groupe, ils se sont accrus de 15% pour atteindre Rs 1,6 milliard.

Les données concernant les activités sectorielles du groupe indiquent que la progression des profits opérationnels est attribuable à la bonne tenue de trois secteurs: a) le pôle «Building & Engineering» a dégagé un montant de l'ordre de Rs 462,1 millions contre Rs 426,4 millions pour le même semestre en 2015. La direction d'IBL Ltd relève, entre autres, les résultats améliorés enregistrés par le Chantier Naval de l'océan Indien (CNOI) qui a tout récemment obtenu des contrats d'Australie; b) le pôle « Commercial » a vu ses revenus grimper de 7% pour atteindre Rs 6,1 milliards alors que les profits opérations ont fait un bond de 28% pour s'élever à environ Rs 290 millions; les sociétés Winner's, BrandActiv et Intergraph ont beaucoup contribué à la progression des résultats; c) le secteur « Manufacturing & Processing » a terminé le premier semestre de l'exercice financier 2016/2017 avec des revenus en hausse de 14% à près de Rs 4 milliards alors que les bénéfices opérationnels ont augmenté de 15% pour se fixer à Rs 456,4 millions; la société Edena, basée à l'Île de la Réunion, a contribué à la performance de ce secteur.

Par ailleurs, la direction d'IBL Ltd annonce que les compagnies associées du groupe ont aussi produit une performance d'ensemble satisfaisante. Alteo Ltd continue son expansion en Afrique, notamment à travers ses activités sucrières en Tanzanie et au Kenya. Dans le segment de la « Finance & Other Services », la part des profits provenant d'AfrAsia Bank a connu un repli, le groupe bancaire, fait-on ressortir, avait intégré dans ses résultats en 2015/16 un « one-off gain » suite à la dissolution de sociétés filiales.

Le conseil d'administration d'IBL Ltd estime que les résultats sur la période juillet-décembre 2016 sont en ligne avec les prévisions et rapporte qu'une croissance soutenue des activités dans les secteurs clés est anticipée. Le groupe a déjà nommé un consultant externe pour l'aider dans la planification de son développement sur le moyen terme.