IBL - THE GROUND COWORKING SPACE : Un open space moderne prônant la créativité

The Ground Coworking Space, c'est un espace ouvert de 1 000 mètres carrés dédié aux entrepreneurs, PME et autres freelance souhaitant travailler confortablement dans un espace convivial et moderne avec, à leur disposition, tout un éventail de services intégrés. Cet espace de travail, qui vise à encourager le networking et donner l'opportunité à quiconque de travailler dans un environnement adéquat, a été inauguré hier soir à l'IBL Business Park, Cassis, devant un parterre d'invités venu visiter cet ancien garage complètement transformé.

Le concept de “coworking” étant de plus en plus adopté à l'étranger, le groupe IBL a décidé d'en faire de même à Maurice avec l'inauguration du Ground Coworking Space. Cet espace ouvert de 1 000 mètres carrés dédié aux entrepreneurs comprend plus de 100 bureaux, dont une salle de formation, des salles de réunion, trois bureaux privés, une cafétéria ou encore un hangar pour y organiser des événements, le tout dans un environnement chaleureux et des décors modernes et branchés. Cet espace ouvert offre aussi tout un éventail de services intégrés, dont un accès 24/7 aux locaux et au Wi-Fi haut débit. Ce concept présenté par IBL se répand petit à petit à Maurice en vue de la demande croissante d'espace de bureaux accessibles afin que les entrepreneurs puissent travailler à leur manière avec la possibilité d'accroître leur réseau.

Un des intervenants lors de cette soirée, Arnaud Lagesse, Group CEO d'IBL, est d'avis que ce concept, qui allie modernité et confort, fera la part belle aux entrepreneurs. « Cette approche permet aux professionnels indépendants ou aux petites entreprises d’avoir d’une part une adresse professionnelle à un prix abordable et, de l’autre, de leur donner la possibilité de collaborer, de partager des ressources et des idées, et de former des partenariats et des équipes qui, autrement, n’existeraient pas. IBL a ainsi opéré à une véritable réorganisation de son bâtiment en vue de l’adapter à une main-d'œuvre nouvelle et croissante de personnes qui travaillent où, quand et comme elles le veulent », dit-il, tout en précisant : « Dans un monde qui bouge vite, le “coworking” offre un maximum de possibilités et de connexions aux jeunes entrepreneurs, PME ou professionnels indépendants. Maurice a besoin de “coworking”, elle a besoin de plus de collaboration à tous les niveaux. Notre île a aussi besoin de voir plus grand, d'être plus diversifiée, plus utile. Je dirai même qu’elle a le devoir de commencer à compter avec ses nouvelles générations et leurs avancées. » Arnaud Lagesse se dit « convaincu du rôle essentiel que va jouer ce concept en aidant à façonner un monde dans lequel tous les entrepreneurs, quelle que soit leur condition sociale, auront des chances égales d’atteindre leurs objectifs », avant de soutenir que le “coworking” « existe et fonctionne en raison de notre besoin inné de partager, d'aider et de collaborer les uns avec les autres ».

Muriel Yvon, Office & Community Manager de The Ground Coworking Space, poursuit : « Entrepreneur, créatif ou développeur, tout le monde se retrouve à The Ground Coworking Space. Fini l’isolement du travail à domicile : ici les locataires font des rencontres qui changeront leur manière de travailler. La communauté The Ground, c’est une bonne dose d’énergie, un peu d’inspiration et, surtout, beaucoup de travail ! » Elle ajoute : « The Ground, ce n’est pas juste un bureau, mais avant tout une communauté vibrante. Le “coworking” se vit à plusieurs et les événements qui ont lieu régulièrement permettent à tous les membres de tisser de véritables liens. »

Brice Harel, Business Development and M&A Manager chez IBL et directeur exécutif de The Ground Coworking Space Ltd, soutient quant à lui que « la société est en train de migrer vers une économie privilégiant l'usage sur la propriété ». Il reprend : « Les nouvelles générations préfèrent la liberté des modèles “sans engagement”, “Asset light”, qui permettent une grande flexibilité et minimisent les risques en cas d’échec. L’offre de The Ground va en ce sens. Nos membres pourront profiter d’un environnement de travail de qualité, sans contraintes et adaptable à leurs agendas individuels. »

Les services offerts

Les entrepreneurs ont le choix entre trois forfaits pour profiter de cet espace ouvert : le “Day Pass”, qui coûte Rs 500 et est valide 24h, le “Nomad Pass”, à Rs 5 000 par mois pour 10 jours de travail et un accès 24/7 aux locaux, et enfin le “Resident Pass”, à Rs 8 000 par mois avec accès 24/7 aux locaux. Mais aussi trois bureaux privés, dont un de 10 mètres carrés à Rs 10 000 par mois et deux de 21 mètres carrés à Rs 15 000 par mois. La “Training Room” est aussi disponible à la location à Rs 1 000/heure. La cafétéria de The Ground est quant à elle ouverte de 9h à 17h. Elle propose jus et café et la possibilité de prendre un repas complet.