IBL ON THE MOVE 2017 : Les fonds récoltés iront à l’Ong Breast Cancer Care

La 5e édition d’IBL On The Move a été lancée hier. Arnaud Lagesse, CEO d’IBL et Chairman de la Fondation Joseph Lagesse, a annoncé à cette occasion que tous les profits engrangés cette année iront à l’association de Shamima Patel, l’Ong Breast Cancer Care, pour la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, le domaine du sport est à l’honneur tandis que le départ de la compétition sera donné le 4 mars à Azuri.

Ceux et celles qui désirent s’inscrire aux différentes disciplines, telles la course à pied sur une distance de 6 et 12 km, la course relais ou le triathlon peuvent s’inscrire auprès d’IBL On The Move. Il est à noter que les participants peuvent aussi devenir ambassadeur d’IBL On The Move en vendant ses kilomètres parcourus à sa famille ou à ses amis et en soutenant par son action la Breast Cancer Care au-delà de ses frais d’inscription. Cet événement, comme l’a souligné Arnaud Dalais, est à caractère caritatif. Pour lui, cette démarche contribue à accompagner des associations dans le besoin. Shamima Patel, qui était elle-même atteinte du cancer du sein il y a quelques années, a parlé de la nécessité d’encadrer les femmes et de leur permettre d’avoir recours à une chirurgie reconstructive. Pour participer à la compétition, ceux intéressés peuvent consulter le site Internet (iblonthemove.com), où ils ont le choix entre la course à pied et le VTT sur un parcours de 40 km en solo. Pour les autres participants, d’autres formules existent, dont la course relais en équipe ou le triathlon. Ils devront alors parcourir 750 m à la nage, 20 km en VTT et 6 km à pied. Les frais d’inscription sont de Rs 500 par personne pour la course en solo, Rs 1 500 en relais, par équipe de trois personnes, et Rs 800 par personne pour le triathlon.

Le public est aussi appelé à faire un don à travers le site d’IBL On The Move. Les gagnants de chaque compétition recevront un chèque de Rs 15 000. À noter que cet événement est aussi parrainé par Logidis, Somatrans et Proximed sous la forme d’une donation challenge, dont le montant de la participation pour chacun est de Rs 25 000.