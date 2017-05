IBL TECOMA AWARD 2017 : Les noms des cinq entrepreneurs révélés

La 14e édition du IBL Tecoma Award 2017, organisée par le magazine L’Eco austral en partenariat avec le groupe IBL, a été officiellement lancée jeudi à l’IBL House au Caudan. Stimuler la fibre entrepreneuriale locale. Lors de cet événement, plusieurs personnalités ont pris la parole autour cet objectif, dont Alain Foulon, group CEO de L’Eco austral, Arnaud Lagesse, Group CEO d’IBL Together, et les cinq heureux entrepreneurs sélectionnés pour le Tecoma Award.

Cet événement a permis aux cinq nominés de présenter leur parcours entrepreneurial. Zulaika Sunthbocus, cofondatrice et directrice de Spoon Consulting depuis 2005, évolue dans le secteur de l’informatique. « Même si la majorité de nos clients sont à l’étranger, notre force a été d’avoir su créer une relation de confiance ». La dernière application réalisée par son entreprise, de plus de 80 employés, est devenue un des leaders au plan mondial dans la gestion des images. Zulaika Sunthbocus mise beaucoup sur le développement de progiciels et leur exportation.

Gérard Guidi, autre nominé, est le directeur du centre de Chirurgie Esthétique de l’océan Indien. « Les valeurs de ténacité et de générosité qui sont celles du rugby me servent tous les jours en tant qu’entrepreneur ». Gérard Guidi est un des pionniers du tourisme d’esthétique à Maurice. En 2016, sa clinique a accueilli des patients pour la greffe de cheveux de 31 pays différents.

Le troisième entrepreneur choisi, Yan Mayer, est le fondateur et créateur de Proxifresh. Il évolue dans le secteur de l’agroalimentaire. « Ma démarche vise à réhabiliter en quelque sorte les fruits et légumes en soutenant un mode de production raisonné et respectueux de l’environnement. Le choix de nous faire contrôler volontairement par QuantiLab est l’aboutissement de ce choix ». Son entreprise est aujourd’hui présente au Rwanda et en Tanzanie, et distribue ses produits sur le marché local, en grande surface, via la marque Veg Me.

Pour ce qui est d’Yves Ramloll, ce dernier évolue dans les services informatiques. « Toutes les entreprises ont des infrastructures informatiques qui sont la base même de leur développement. Notre activité est de proposer des services informatiques pour les assister. » Yves Ramloll travaille avec les géants américain IBM et chinois Lenovo. APDI est le fournisseur de solutions et services concernant les servers IBM et Lenovo dans plus de 60 pays. Avec une vingtaine d’employés, son entreprise est devenue leur représentant en Afrique et au Moyen-Orient pour les principaux systèmes de serveurs.

Le dernier nominé, Vincent Rogers, Managing Directeur de Gazcarbo, est présent dans l’industrie et dans l’immobilier. Pour lui, « la force de notre groupe est de s’appuyer sur quatre piliers : nos clients, nos fournisseurs, nos actionnaires motivés et notre personnel dévoué qui, pour certains, sont avec nous depuis 30 ans. Ce savoir-faire est la richesse de Gazcarbo et de Maurice ». Gazcarbo se positionne dans la production, l’importation et la distribution de gaz pour l’industrie et la santé. Avec Vincent Rogers aux commandes, l’entreprise est aujourd’hui une pépinière d’entreprises et un parc immobilier. Il s’est aussi lancé dans l’aventure des énergies renouvelables à Maurice et à La Réunion.

Pour Alain Foulon, « encore une fois, L’Eco austral a identifié cinq entrepreneurs mauriciens qui seront jugés sur leurs performances. Bien qu’évoluant dans différents secteurs économiques et ayant une forte présence sur Maurice, ils sont tous également très orientés vers l’international. C’est un symbole du nouveau visage de l’entrepreneuriat mauricien, conquérant et ouvert sur le monde ».

Arnaud Lagesse explique pour sa part que « notre groupe ayant atteint une taille importante, il est normal que nous redonnions cette énergie à ceux et celles qui sont et seront demain le cœur de l’économie de Maurice et de la région. IBL a été fondé par des générations d’entrepreneurs et nous nous reconnaissons dans les valeurs que met en lumière le Tecoma Award. Je félicite tous les nominés et souligne que, même si un lauréat sera désigné, vous êtes, à mon sens, tous des gagnants. »

À savoir que le lauréat de l’IBL Tecoma Awards 2017 sera désigné le jeudi 15 juin au Centre de Convention de Trianon. Les cinq nominés seront évalués selon quatre critères : la progression du chiffre d’affaires de l’entreprise, l’innovation, le dynamisme à l’extérieur et l’engagement citoyen de la boîte au-delà de la CSR.