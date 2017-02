ICAC-BAL KOULER SAGA : L’ex-ministre Dayal « formally charged »

La décision a été confirmée par le représentant de l’Office of the Director of Public Prosecutions devant le tribunal de Port-Louis en début d’après-midi. L’ancien ministre de l’Environnement, Raj Dayal, sera déféré devant la Cour intermédiaire où il devra répondre d’une accusation formelle sous l'article 4 de la Prevention of Corruption Act dans le cadre de l’enquête de l’Independent Commission Against Corruption dans la Bal Kouler Saga remontant à mars 2016.

L’accusation, retenue par le DPP après analyse des conclusions de l’enquête de l’ICAC, est que Raj Dayal, en sa qualité de ministre de l’Environnement, avait sollicité une gratification de l’homme d’affaires et promoteur immobilier, Patrick Soobhany, contre l’octroi d'un EIA Licence pour un projet de morcellement à Gros-Cailloux. À la suite de son arrestation par l’ICAC dans le sillage de l’ouverture de cette enquête, cet élu de l’Alliance Lepep à Flacq/Bon-Accueil (N° 9) avait dû soumettre sa démission en tant que ministre. Des spéculations ont surgi ces derniers temps quant à la nouvelle posture politique que compte adopter Raj Dayal avec la décision de se retrouver « formally charged » par le DPP dans cette affaire de cadeau de « balles de poudre colorée » en vue de célébrer la fête de Holi.

La principale pièce à conviction dans cette affaire demeure des enregistrements de différents échanges entre l’ex-ministre de l’Environnement et l’homme d’affaires dans ses démarches en vue d’obtenir ce permis EIA pour le morcellement de Gros Cailloux.

Après la décision du jour, l’Office of the Director of Public Prosecutions devra se prononcer sur les conclusions d’une autre High Profile Probe de l’ICAC, impliquant un membre du gouvernement de l’Alliance Lepep. Il s’agit de l’opération Goldfinger avec l’ancien ministre des Finances et actuel ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, dans le collimateur dans une affaire de prêts en devises étrangères d’un montant de 1,1 million d’euros.

Affaire à suivre…