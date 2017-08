ICAC—BLANCHIMENT D’ARGENT ALLÉGUÉ: La compagne de Tony Riacca arrêtée

L’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a arrêté ce matin Natasha Caprice, compagne de Tony Riacca, qui est lui en détention préventive après avoir été appréhendé par la police dans le sillage de la saisie de 157 kg d’héroïne dans le port. Les enquêteurs, qui avaient obtenu un ordre de saisie sur le cheval Black Parrot, estiment que la suspecte détient 25 % des actions sur l’animal. Or, l’argent utilisé pour cette acquisition provient d’un trafic de drogue, plus particulièrement du réseau Peroumal Veeren. La suspecte, qui a retenu les services de Me Jean Claude Bibi, nie les faits qui lui sont reprochés. Les hommes de Navin Bheekary, directeur de l’ICAC, l’ont questionnée sur une partie de son patrimoine financier, notamment sur l’appartement luxueux qu’elle loue à Orchard Tower, Quatre-Bornes. Les enquêteurs se demandent comment elle peut s’acquitter d’un loyer mensuel au-delà de Rs 20 000, alors qu’elle ne travaille pas et que son compagnon Tony Riacca était, jusqu’à tout dernièrement, un simple employé du concessionnaire automobile Sunshine Auto Ltd. Natasha Caprice était attendue au tribunal de Rose-Hill aujourd’hui où une accusation provisoire de blanchiment d’argent devait être logée contre elle.

La commission anticorruption détient des informations selon lesquelles Peroumal Veeren utilise le Champ-de-Mars, à travers des prête-noms, pour blanchir l’argent de la drogue. L’ICAC avait obtenu, la semaine dernière, un ordre de saisie sur le cheval Black Parrot, qui court pour l’entraîneur et ex-jockey Preetam Daby. Tony Riacca est soupçonné de détenir des parts également sur ce cheval et il devra lui aussi répondre d’une accusation de blanchiment d’argent bientôt. D’autres chevaux sont dans le viseur de l’ICAC, qui compte solliciter des demandes de saisie auprès du judiciaire dans un proche avenir. Entre-temps, les deux voitures en possession de Tony Riacca et sa compagne ont également été saisies par les enquêteurs. Ces véhicules, issus de Sunshine Auto Ltd, sont soupçonnés d’avoir été acquis avec l’argent de Peroumal Veeren. Les enquêteurs, en possession du fameux “karne laboutik”, comptent incessamment convoquer certains habitués du Champ-de-Mars pour des explications.

BRAQUAGE A MAHÉBOURG: La police retrouve un coffre-fort vide

La Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg a arrêté un jeune de 20 ans pour le braquage d’une station-service dans la localité. Le délit a été commis par quatre hommes encagoulés dans la nuit de lundi à mardi, alors que le commerce était déjà fermé. En examinant les images des caméras de surveillance, les limiers ont constaté que les malfrats ont défoncé l’entrée d’un petit bureau et ont fait main basse sur un coffre-fort contenant plus de Rs 300 000, des chèques, des documents et des pièces de rechange. Ne pouvant ouvrir le coffre sur place, la bande l’a placé dans une voiture de cette société et a pris la fuite avec le butin.

Dans la journée de mercredi, la police a retrouvé le coffre-fort vide à Beau-Vallon, tandis que la voiture volée a été récupérée à Ferney. Les éléments du Scene of Crime Office (SOCO) ont effectué des prélèvements d’empreintes sur ces deux objets, qui ont été envoyés pour analyse au Forensic Science Laboratory (FSL). Entre-temps, la CID de Mahébourg a interpellé le jeune de 20 ans, qui a des antécédents pour vol par effraction. Soumis à un interrogatoire serré, le suspect a avoué son forfait et il a dénoncé ses complices qui sont activement recherchés. Il avance que lui et ses amis traînaient dans la rue le soir à la recherche d’un lieu pour commettre un vol. C’est alors qu’ils ont eu l’idée de cambrioler la station-service. Le suspect avance que l’argent du butin aurait été utilisé dans « manger-boire ». Il devait être traduit au tribunal de Mahébourg ce jeudi sous une accusation provisoire de « larceny breaking ».

MAHÉBOURG: Un jeune de 18 ans arrêté pour vol dans une station-service

Keshav Santooa, un habitant de Petit-Bel-Air âgé de 18 ans, soupçonné d’avoir volé un coffre-fort contenant une somme de Rs 350 000 et des documents dans la nuit de lundi à mardi dans une station-service de Mahébourg, a été arrêté hier par la CID de la localité. Le suspect a dénoncé ses deux complices, lesquels sont activement recherchés. Lors de son arrestation, Keshav Santooa avait en sa possession une somme de Rs 5 000. Il a indiqué aux enquêteurs que le coffre avait été « abandonné » à Blue-Bay alors que la voiture du propriétaire se trouvait à proximité d’un restaurant à Rivière-des-Créoles.

ROSE-BELLE: Une ado porte plainte contre un policier

Une jeune fille de 14 ans, fréquentant une institution secondaire de Mahébourg et qui vendait du maïs sur la route principale de La Rosa, a, en présence de sa mère, porté plainte hier après-midi contre quatre policiers, dont une femme, au poste de police de Rose-Belle. Elle allègue qu'un policier qui se trouvait au volant d’un véhicule de police patrouillant dans la région l’aurait approché pour lui demander si elle détenait un permis pour la vente de maïs. Ne lui ayant pas répondu, selon elle, le policier lui aurait alors lancé : « Si to pa konn repons-la, mo pou fer twa aret lekol ! » Mécontente de ce que lui aurait dit le policier, l’adolescente a alors décidé de référer l’affaire à police. Une enquête est en cours.

ROSE-BELLE: Un homme de 34 ans passe aux aveux

Hamad Nissar Jhundoo, un habitant de Vallée-Pitot âgé de 34 ans, a été arrêté hier par la CID de Rose-Belle. Il a avoué avoir commis un vol la semaine dernière chez une dentiste, à Union-Park. Il avait de même emporté trois chaînes et trois boucles d’oreilles en or ainsi que d’autres objets de valeur. Le suspect a été placé en détention.