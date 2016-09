ICTA (LEGAL FEES SAGA) : Trilochun tacle les Jugnauth

Le prochain volet des révélations axées sur des “deliberate legal costs” de Rs 110 millions et sur les 19 serveurs de l’ICTA transférés au QG du National Security Service en début d’année

Me Valayden dit craindre pour la sécurité de ceux concernés par cette enquête et demande au CP Nobin de mettre en place une « close security »

L’enquête sur l’agression au cutter du chairman de l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA), Bhanoodutt Beeharee, le 26 mai dernier, prend une dimension plus politique. Avec le début de l’interrogatoire under warning de Me Kailash Trilochun, l’ancien conseil légal aux honoraires de Rs 19 millions, et le refus de la police pour une confrontation avec l’agresseur présumé, Sylvio Candahoo, les révélations se déplacent sur le plan des règlements de compte politiques. La première cible citée en ce début d’interrogatoire n’a été autre que le ministre des Finances et leader du MSM, Pravind Jugnauth. Le beau-frère du ministre Bodha ne se cache pas pour indiquer que sa hit list, dans le cadre de cette enquête, comprend des dirigeants du MSM, présents lors de la réunion du 6 avril dernier au Prime Minister’s Office quand la question de legal fees à $ 400 l’heure avait été abordée. En attendant qu’il soit de nouveau convoqué par des limiers de la Special Cell pour la reprise de l’interrogatoire, il prépare ses prochaines révélations au sujet des deliberate legal costs de Rs 110 millions dans le procès de réclamations d’Emtel contre l’ICTA ou encore les 19 serveurs de l’ICTA qui sont en possession du National Security Service depuis le début de cette année. Dans la journée d’hier, Me Rama Valayden, dont les services ont été retenus par Kailash Trilochun, a écrit au commissaire de police, Karl Mario Nobin, pour réclamer des mesures de sécurité de tous ceux concernés par cette high profile investigation.

D’entrée de jeu, Kailash Trilochun, qui maintient n’avoir aucune connexion avec l’agresseur présumé, Sylvio Candahoo, le seul suspect encore en détention, a préféré s’attarder sur le volet politique des réclamations d’Emtel contre l’ICTA. Il récusera les allégations à l’effet qu’il ferait partie du MSM, même si, à deux reprises, il se retrouvera au QG du parti au Sun Trust. La dernière fois fut quand Pravind Jugnauth avait vu sa condamnation à 12 mois de prison dans l’affaire MedPoint être renversée par la Cour suprême, soit le 25 mai, à la veille de l’agression de la rue Brabant.

La précédente présence de Me Trilochun au Sun Trust est plus pertinente à la Legal Fees Saga de Rs 19 millions et confirme une hands on approach de Pravind Jugnauth sur d’importants dossiers traités par le gouvernement, même s’il n’était qu’un simple backbencher de la majorité à cette époque. Il avait un droit de regard spécial sur le procès d’Emtel contre ICTA, les conseils légaux de cette dernière institution se rapportant à lui directement à son bureau de leader du MSM au Sun Trust Building.

Cet épisode se déroulant le vendredi 13 mai vient se greffer sur les écarts dans la gestion des affaires de l’Etat. Kailash Trilochun a déjà soulevé des questions au sujet de la présence du backbencher Jugnauth au PMO le 6 avril dernier. Mais ce 13 mai, alors qu’était entendu en Cour suprême dans le procès de réclamations, le même Pravind Jugnauth ne s’est pas gêné pour recevoir les conseils légaux de l’ICTA et ensuite donner des instructions à la direction de l’ICTA sur la marche à suivre. À quel titre ? se demandera tout quidam.

Pourtant, profitant de cette séance d’interrogatoire sous la supervision du surintendant Mannaram, Kailash Trilochun lève le voile sur des pratiques inédites au sein du gouvernement de Lalyans Lepep. Les membres de la legal team de Lalayns Lepep faisait face à de graves problèmes pour le procès en Cour suprême, des membres de la direction de l’ICTA refusant de coopérer pour faire avancer la cause de cette institution. Le chairman de l’ICTA est pointé du doigt.

Pendant plus d’une heure ce jour-là, dans son bureau de leader du MSM, Pravind Jugnauth a pris note des doléances et des protestations des conseils légaux, qui étaient sous l’impression que « some members of the ICTA Board together with Mr Soyjoda, Executive Director of ICTA, were deliberately sabotaging our chances to successfully defend the ICTA. » Devant ce chapelet de faits dénoncés, « Mr Pravind Jugnauth reacted positively and called the newly appointed Executive Director and gave him clear instructions that all assistance will have to be given for a proper representation of ICTA », avouera-t-il.

D’aucuns sur l’échiquier politique mettront en exergue cette formule inédite où des directives émanent de l’extérieur des structures. Me Trilochun n’a pas indiqué comment il a été amené à « report directly » à Pravind Jugnauth et pour quelles raisons. Peut-être que lors de la prochaine audition, il le fera puisqu’il s’est déjà demandé à quel titre le leader du MSM était à la réunion du PMO du 6 avril, où le barème des legal fees avait été discuté en présence d’autres membres du gouvernement, dont le Premier ministre.

Avec l’interruption de l’exercice au QG du Central CID vendredi, Kailash Trilochun met au point sa prochaine offensive, qui pourrait s’articuler sur des legal costs délibérés de Rs 110 millions, avec documents à l’appui, et aussi la « proximité malsaine » entre l’ICTA et le NSS. 19 serveurs de l’ICTA ont fait l’objet de transfert au QG du NSS depuis le début de l’année, avec des risques d’utilisation pour des opérations de surveillance et d’écoutes. Il compte également étaler au grand jour les missions effectuées par le chairman de l’ICTA en compagnie du directeur général du NSS.

Toujours au chapitre des craintes, Rama Valayden, s’appuyant sur une série de faits, dont « the sensitive nature and other unintended political consequences of the enquiry », le cas de crime d’incendie contre la voiture d’un des avocats des suspects et le cambriolage de sa résidence à Sorèze, a écrit au commissaire de police en ces termes. « I pray that you allay my deepest fears in seeing to it that a close security be monitored around all those involved in the case so that nothing untoward happens to any person linked with the case whether as accused parties, witnesses or professionals involved.», dit-il.

Pravind Jugnauth confirme ainsi les propos de Kailash Trilochun: ce dernier était effectivement présent lors d’une réunion le 6 avril dernier. Et le Premier ministre aussi. D’ailleurs, c’est à la demande du Premier ministre qu’il a assisté à cette réunion, a soutenu Pravind Jugnauth devant l’assistance à Bel-Air vendredi soir. Et de se demander: « Mo ti bizin demande permission Trilochun. Pm inn invite moi. Moi suiv so l’ordre. » Il soutient que lorsqu’il a été question des frais à réclamer, Sir Anerrod Jugnauth aurait exprimé son étonnement : « Ki pe reclame autan fees pou enn case », affirme-t-il. Le leader du MSM avance de même que, «Premier minis ti dir li (Ndlr : Kailash Trilochun), en présence presidan l’ICTA, al discuté, al tomm dakor ki fees-la bizin rezonab ». La population devrait se demander, ajoute-il, « si enn Premier minis pou dir reclame fees par l’heure temps ».

« Couma dir enn Rottweiler »

« Tout ce qu’il raconte n’est que faussetés », déclare Pravind Jugnauth. Selon lui, c’est parce que Kailash Trilochun — à qui le gouvernement, qui l’a nommé à plusieurs postes, avait demandé de démissionner suite aux allégations portées contre lui dans l’enquête concernant l’agression du directeur de l’ICTA - est « en colère » contre le gouvernement qui l’a finalement révoqué qu’il tient ces propos. « Mo trouv tou qualité cozer li pe cozer. Couma dir enn Rottweiler inn vini », dit le leader du MSM, qui rappelle que l’enquête de la police ne porte pas encore sur les fees mais sur les allégations de Sylvio Candahoo. Il déplore par la même occasion le PTr qui, d’un côté, fait-il remarquer, tire à boulets rouges sur Kailash Trilochun et, de l’autre, c’est un avocat membre influent du PTr qui le défend. Le ministre des Finances va jusqu’à dire qu’il y aurait eu complot.

Ce congrès a aussi été l’occasion pour Pravind Jugnauth de s’en prendre à Navin Ramgoolam. Passant en revue les mesures annoncées dans son dernier budget, il soutient que le leader du PTr ne dit pas la vérité lorsqu’il évoque le projet de Metro Express que Navin Ramgoolam, lui, soutient avoir été copié sur le projet de métro léger de l’ancien régime. « Certes, c’était à l’agenda de l’ancien gouvernement. Mais il faut savoir que j’ai été dans ce gouvernement en 2010, pendant onze mois et que c’est moi, en tant que ministre des Finances qui ai émis cette idée, car le PTr voulait l’éliminer et construire une bus lane. C’est moi qui ai convaincu Navin Ramgoolam d’élaborer le projet de light rail », dit-il. Cependant, s’il a effectivement écrit au Premier ministre indien par la suite pour protester contre ce projet, ce serait parce qu’après la démission du MSM du gouvernement PTr/MSM, le projet, évalué au départ à Rs 15 milliards devait atteindre Rs 25 milliards, selon lui. « Kot kass ti pou allé ? Dans coffres ? », demande-t-il. C’est dans cet esprit qu’il a protesté auprès du PM indien, affirme Pravind Jugnauth. « Mais MetroExpress c’est nou projet. Et mo contan ki sous sa gouvernma la ki nou pou réalise sa projet la », dit-il.

Jusqu’au bout du mandat

Pour le leader du MSM, l’opposition, quelle qu’elle soit, n’a aucune leçon à donner au gouvernement, notamment sur la question de soutien accordé aux élèves de SC/HSC. Rappelant que c’est lui qui a réintroduit le paiement des frais d’examens, alors que Navin Ramgoolam avait éliminé ce système, Pravind Jugnauth explique qu’« il y a de l’ordre à mettre. L’école est faite pour les professeurs et les élèves. On ne va pas fermer les écoles une partie de l’année ». Le leader de l’opposition a aussi été pris pour cible par Pravind Jugnauth qui déplore la manière de faire de Paul Bérenger au Parlement. S’appesantissant sur les 383 mesures prônées dans le dernier exercice budgétaire, il affirme que le gouvernement est déterminé à les réaliser tous. Concernant sa place au sein du gouvernement, il s’étonne que l’opposition s’inquiète davantage de son sort que lui. Selon lui, l’opposition se pose en « grand connaisseur de la Constitution », qu’elle essaye d’interpréter et qu’à l’écouter, le gouvernement ne fera pas long feu. D’ailleurs, rappelle Pravind Jugnauth, le leader du MMM, « sak sis mwa rod éléksion général ». Or, précise-t-il, « mo dir avek certitude ki li pou bizin atann lafin sa manda-la pou gagn élection ».

Ce congrès a aussi vu les interventions du député Sudhir Seesungkur, du ministre Sunil Bholah, du vice-Premier ministre Showkutally Soodhun, entre autres. Showkutally Soodhun a affirmé, pour sa part, que le MSM est le parti politique le plus fort quand «le PTr, lui, est miné par les guerres intestines pour la sucession au titre de leader. De son côté, le MMM est scindé désormais et la vraie lutte militante, c’est Ivan Collendavelloo qui la mène ».