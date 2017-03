ID CARD : La date limite étendue au 30 avril

Rezistans ek Alternativ maintient la pression en réclamant des garanties de l’État contre toute atteinte aux libertés civiles avec la Biometric ID Card

Le ministre de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation Yogida Sawmynaden, a annoncé un nouveau délai d’un mois pour les opérations de migration vers la Biometric ID Card. La principale raison derrière cette décision, qui a été validée par le Premier ministre Pravind Jugnauth, demeure que le nombre de demandes pour la nouvelle carte biométrique enregistrées est nettement supérieur à la capacité de Processing dans les différents centres de la Mauritius National Identity Card. Par ailleurs, les militants de Rezistans ek Alternativ maintiennent la pression en entamant depuis hier une action de défiance en refusant de donner leurs empreintes digitales pour les besoins de l’émission de la nouvelle carte d’identité avec déposition au poste de police de Pope Hennessy à Port-Louis.

Suite à des consultations au plus haut niveau du gouvernement et à un constat de la situation dans les deux centres de renouvellement de la carte d’identité nationale, le ministre a confirmé que le délai pour l’expiration de l’ancienne carte d’identité a été étendu au 30 avril prochain, soit d’un mois supplémentaire. Pour cette dernière semaine de mars, les centres de conversion ont déjà enregistré plus de 3 000 demandes alors que la capacité de Processing est de l’ordre de 600 par jour. D’ailleurs, des Mauriciens, qui se sont rendus au centre de Rose-Hill, dimanche, en vue de collecter leurs tickets de renouvellement ont été renvoyés vu que les Bookings existent déjà jusqu’au lundi 3 avril au moins.

À ce jour, la National Identity Card Unit a émis 986 994 nouvelles Biometric ID Cards alors que depuis le 15 mars dernier, 5 367 nouvelles demandes ont été enregistrées.

Le ministre de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation Yoginaden Sawmynaden a annoncé un nouveau délai d’un mois pour les opérations de migration vers la Biometric ID Card. La principale raison derrière cette décision, qui a été validée par le Premier ministre Pravind Jugnauth, demeure que le nombre de demandes pour la nouvelle carte biométrique enregistrées est nettement supérieur à la capacité de “processing” dans les différents centres de la Mauritius National Identity Card. D’autre part, les militants de Rezistans ek Alternativ maintiennent la pression en entamant depuis hier une action de défiance en refusant de donner leurs empreintes digitales pour les besoins de l’émission de la nouvelle carte d’identité, avec déposition au poste de police de Pope Hennessy, à Port-Louis.

Suite à des consultations au plus haut niveau du gouvernement et à un constat de la situation dans les deux centres de renouvellement de la carte d’identité nationale, le ministre a confirmé que le délai pour l’expiration de l’ancienne carte d’identité a été étendu au 30 avril prochain, soit d'un mois supplémentaire. Pour cette dernière semaine de mars, les centres de conversion ont déjà enregistré plus de 3 000 demandes alors que la capacité de “processing” est de l’ordre de 600 par jour. D’ailleurs, des Mauriciens qui se sont rendus au centre de Rose-Hill dimanche, en vue de collecter leur ticket de renouvellement, ont été refoulés vu que les “bookings” existent déjà jusqu’au moins le lundi 3 avril.

A ce jour, la National Identity Card Unit a émis 986 994 nouvelles Biometric ID Cards alors que, depuis le 15 mars dernier, 5 367 demandes supplémentaires ont été logées officiellement, avec de nouveaux cas affluant de jour en jour. De ce fait, en vue de mieux gérer ce goulot d’étranglement, les autorités demandent à ceux qui viennent de fêter leurs 18 ans de ne pas se presser pour venir chercher leur ID Card car, en principe, ils ont un délai de six mois pour le faire.

Ainsi, le ministère des TIC maintient les horaires d'ouverture des centres de Port-Louis et Rose-Hill, soit de 9h à 18h. Le ministère indique que 12 000 cartes d'identité doivent encore être collectées. Ceux ayant déjà demandé leur nouvelle carte mais qui ne l'ont pas encore fait doivent se rendre, selon leur lieu de résidence, soit au NPF Building de Rose-Hill, soit au bureau de l'état civil de la rue Fisherman de Port-Mathurin, Rodrigues, soit à l'Emmanuel Anquetil Building, à Port-Louis, pour toutes les autres régions de Maurice.

Entre-temps, Rezistans ek Alternativ poursuit sa campagne en ligne avec la décision de la plateforme de contestation contre la Biometric ID Card. Après avoir pris leur ticket, trois militants de Rezistans ek Alternativ – soit Aicha Soogreen, Dylan Allagapen et Jean-Yves Chavrimootoo – se sont rendus au centre de Port-Louis hier pour la conversion de leur carte d’identité. Ils ont suivi la procédure à la lettre jusqu’au moment de soumettre leurs empreintes. En guise de refus, ils ont soumis une lettre adressée à l’État demandant des garanties avant de donner leurs empreintes et autres données biométriques. Après de longues discussions, les préposés de l’État ont accepté de prendre les lettres en question, dont une copie est annexée. Suite à cette première action, une déposition a été consignée au poste de police de Pope Hennessy. D’autres membres de Rezistans ek Alternativ devront répéter le même scénario aujourd’hui et demain.

Dans la lettre adressée à l'Officer in Charge de la National Card Unit, Rezistans ek Alternativ réclame « an official written guarantee that my personal biometric data will be retained for the sole use of my Identity Card and will not be copied, duplicated, tampered, leaked, misplaced and hacked the time that it is being temporarily stored under your authority and equally that it cannot be copied, duplicated, tampered with, leaked, and hacked when on the NIC; an official written guarantee that all my biometric data will be destroyed to my satisfaction and that of the law, with an official letter confirming same to be delivered with the new National Identity Card ».

« Rezistans ek Alternativ maintient que Pravind Jugnauth et l'Alliance Lepep ont l’obligation d’honorer leur engagement préélectoral concernant la carte biométrique. Nous tiendrons Pravind Jugnauth personnellement responsable pour tout préjudice porté aux citoyens mauriciens portant sur la carte biométrique dans le futur », souligne un communiqué de ce parti politique après la contestation d’hier matin. Dans un même ordre d’idées, Rezistans ek Alternativ s’interroge sur la pertinence de l’interpellation au nom de Roshi Bhadain, ancien ministre responsable du dossier de la Biometric ID Card. Aujourd’hui, ce dernier, qui siège en tant que député de l’opposition, voudrait savoir si la base de données biométriques a été détruite. « Cette question de Roshi Bhadain n’est pas seulement troublante mais elle pose de sérieux problèmes. Premièrement, Roshi Badhain, qui était le ministre responsable de ce dossier, doit lui-même donner des explications au public sur ce qui s’est vraiment passé. Deuxièmement, la question de Roshi Bhadain sème le doute sur la sécurisation des données des centaines de milliers de Mauriciens qui ont déjà donné leurs empreintes et autres données biométriques », souligne Rezistans ek Alternativ en s’appesantissant sur le fait que la Biometric ID card porte préjudice aux libertés civiles.