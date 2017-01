IDÉES DÉCO D'INTÉRIEUR : Ambiance navajo, zen ou ethnique ? 

Pour un relooking de votre salon, salle de bain ou la création d'un patio, vous vous demandez quel style adopter ? Le look navajo est dans l'air du temps et permet de s'évader avec ses tipi, flèche indienne, attrape-soleil.. La déco japonaise, elle, apporte une ambiance apaisante et zen avec ses fontaines, galets et plantes. Mais pourquoi pas faire entrer le style ethnique ou gypset dans toutes les pièces de la maison puisqu'il s'inspire à lui seul aussi bien de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde, de leur affection commune pour les couleurs chaudes évoquant la terre, les matériaux nobles et naturels et surtout les savoir-faire ancestraux.

Mêlant objets rapportés de voyage, meubles chinés et esprit récup', le style ethnique est pile dans l'air du temps ! Ultra tendance, il prend pourtant sa source dans des horizons lointains. Contraction des mots gypsy (gitant) et jet-set, le Gypset est un terme et un mouvement initié par une trentenaire française installée aux États-Unis : Julia Chaplin.

Le principe d'une déco Gypset est relativement simple : un joyeux patchwork d'objets glanés aux quatre coins du monde, représentatifs de l'artisanat du monde entier, d'un savoir-faire unique réalisé par la main de l'homme. Pour appliquer le style Gypset à son intérieur, il faut mélanger les objets venus d'ailleurs, les objets ethniques comme les Kilims, les tapis berbères ou navajos, les paniers tressés, les tissages muraux, les mandalas, attrapes-rêves. Les couleurs se mélangent, se mixent sans complexe, sans faute de goût. Plus coloré, il est aussi le plus facile à recréer dans son intérieur. L'artisanat du monde est souvent très bariolé.

Un véritable tipi dans le salon

Si vous êtes un grand voyageur, toutes sortes d'objets pourront intégrer votre décoration, sans que vous ayez à vous restreindre sur une gamme limitée de couleurs. Ayant les mêmes racines et la même démarche, rien ne vous empêche cependant de mixer d'autres styles sans risque de faux pas. Vous pouvez également consacrer une pièce à l'ethnique chic, au Gypset Bohème et une autre au navajo.

Pour un total look navajo, on va jusqu'à installer un véritable tipi dans le salon. Gai et coloré, il est comme une bulle qui invite à une pause au calme, loin de l'agitation du quotidien. Entre un retour aux sources et une envie d'authentique, le tipi donne un air de fête au salon.

Si vous souhaitez créer un havre de paix chez vous, un patio ou un jardin zen offriront un espace de détente. Bambou, plantes, pierres, fontaine.. une ambiance du jardin zen s'appuie sur divers éléments naturels qui, une fois assemblés, créent harmonie et sérénité. Minéral, végétal et eau sont les trois éléments autour desquels s'articule le jardin japonais.

Il existe de nombreuses possibilités d'aménagement de salle de bain, du style zen japonisant aux espaces suréquipés d'influence balinaise. Des salles de bains d'inspiration asiatique se dégage une atmosphère zen et relaxante avec une décoration minimaliste, aux couleurs apaisantes et aux matériaux naturels.. Exactement ce dont on a besoin pour décompresser après une longue journée de travail, ou même avant, puisque l'ambiance de ces salles de bains aide à se préparer sereinement (physiquement et mentalement) chaque matin. Tranquillité, bien-être, équilibre et harmonie : voilà ce qui définit une salle de bains aux influences orientales.

Entre le travail et la vie de famille, les journées sont chargées et il faut trouver un moyen de décompresser, de se recentrer plus en profondeur et plus spirituellement sur leur bien-être. Pour ces derniers, voici quelques idées qui devraient aider à l'aménagement d'un espace apaisant, dédié à leur pratique. Pour se ressourcer plus en profondeur, certains peuvent avoir besoin d'un espace ouvert sur l'extérieur. D'autres ont davantage besoin d'un espace clos pour réussir à se recentrer et se retrouver complètement seuls avec eux-mêmes. Il faut alors privilégier un espace beaucoup moins ouvert sur l'extérieur et si possible complètement fermé.