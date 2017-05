IFA : Le chef fiscal de l’OCDE Pascal Saint-Amans comme invité d’honneur

Le chef fiscal de l’OCDE, Pascal Saint-Amans, prononcera le discours inaugural à l’ouverture de la 11e conférence Asie/Afrique organisée par la branche mauricienne de l’International Fiscal Association les 18 et 19 mai à l’hôtel Sofitel. La conférence aura pour thème cette année l’administration fiscale et les défis du 21e siècle, ainsi que la structuration fiscale dans l’ère post BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, pourrait également intervenir alors que le ministre des Services financiers Sudhir Sesungkur et l’Attorney General Ravi Yerrigadoo seront présents à la cérémonie d’ouverture. La conférence sera marquée par une série de tables rondes et de sessions techniques voyant la participation d’éminents conférenciers internationaux et locaux, dont Jeffrey Owens, Salim Moollan, Mustapha Mosafeer, Mario Hannelas, Rama Sithanen, Gary Gowreea, Sushill Kushiram Prof Rohatgi et Tony Leung Shing.

La conférence intervient dans le sillage de la publication du rapport sur les mesures BEPS et dans la perspective de la cérémonie de signature de la convention multilatérale sur la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS en juin prochain à Paris. L’entrée en vigueur du GAAR, en Inde, et le traité fiscal avec ce dernier pays seront également étudiés dans le cadre d’une session de travail. Un autre atelier sera, lui, consacré à l’utilisation croissante du digital dans les activités des services financiers et fiscaux.

« La gestion des activités des services financiers n’est pas une tâche facile, car c’est un domaine à haut risque », souligne Rajesh Ramloll, président de la branche locale de l’IFA. Et d’ajouter : « Chaque juridiction a des défis particuliers à relever à un moment donné. Des centres comme Londres et Singapour ont connu des problèmes qui ont été très médiatisés. »