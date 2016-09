IHF CHALLENGE TROPHY (ZONE 7 ) : Les Malgaches en favoris, les Mauriciens en outsiders

En toute logique, les sélections malgaches partiront avec l’étendard de favoris pour l’édition 2016 du IHF Challenge Trophy (zone 7) de handball. Une compétition qualificative pour le tournoi continental et qui se déroulera au gymnase de Phoenix à partir de demain et ce, jusqu’à mercredi. Les autres sélections engagées seront celles de Maurice et des Seychelles. Par contre, les Comores, qui avaient signifié leur participation dans un premier temps, ne seront finalement pas de la partie.

Avec plusieurs éléments de grand gabarit et certains qui évoluent dans le championnat local, la sélection masculine de Maurice devrait avoir un coup intéressant à jouer. Son premier duel face à Madagascar demain soir devrait permettre de constater le potentiel de ce groupe dirigé par le tandem Cédric Kistohurry-Pascal Yeung Yin. Qui plus est, quelques sélectionnés ont effectué leurs premières armes sur l’échiquier international lors de l’édition 2014 du Challenge Trophy et de la compétition de la CJSOI.

« Cette expérience sera profitable. De plus, le fait d’avoir disputé les rencontres du championnat avec des joueurs aguerris ne leur posera pas de problèmes pour la gestion d’une rencontre. Nous n’avons ainsi pas débuté nos séances d’entraînement à la base, étant donné leur vécu dans leurs clubs respectifs », avance Cédric Kistohurry.

Ayant sous la main des joueurs motivés et bien disposés à donner leur maximum sur l’aire de jeu, le duo d’entraîneurs aborde la compétition avec une certaine sérénité. Et ce, tout en étant conscient que les deux adversaires ne viendront pas avec la fleur au fusil. « Madagascar sera à coup sûr le gros morceau. Il faudra également se méfier des Seychellois en progrès constants », souligne Cédric Kistohurry, qui a également fait confiance à Romain Noëmie, qui avait disputé les Jeux de la CJSOI dans la Grande île le mois dernier. L’objectif au sein de la sélection sera de se retrouver en finale mercredi pour ensuite se battre bec et ongles afin de décrocher le métal précieux, émulant ainsi la génération 2010 alors menée par Jessie Thérèse.

Du côté de la sélection féminine, la même confiance n’est pas affichée. Tout d’abord, la catégorie d’âge a été modifiée en cours de route, passant de -21 ans à -20 ans, décimant ainsi la moitié de l’effectif. Par la suite, les joueuses n’ont bénéficié d’aucune réelle considération, n’ayant obtenu aucun moyen de transport pour les séances d’entraînement et encore moins de collations et d’équipements.

Ce qui irrite Sanjay Dabydin, qui s’occupe du groupe depuis janvier en collaboration avec Jean-Marie Rock et Mervin Curpen. « Outre le manque de considération à l’égard des joueurs, les entraîneurs n’ont pas été rétribués comme promis. Je pense bien rendre mon tablier d’entraîneur à l’issue de ce tournoi », lâche-t-il, désabusé.

Néanmoins, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, l’entraîneur veut croire dans le potentiel de ses protégées. « Même si plusieurs joueuses manquent de métier et si l’équipe est en phase d’apprentissage, je peux faire confiance à des éléments tels que Cathlenn Dorza et Annecy Achille, que je considère comme des leaders. »

Quelques joueuses évoluent déjà dans le championnat féminin et ces frottements ne pourront que leur être bénéfiques. Quoi qu’il en soit, le staff technique mauricien aura l’occasion de déceler le potentiel de ses adversaires qui seront en opposition demain après-midi. Par la suite, il faudra sortir le grand jeu face à Madagascar le lendemain. Sanjay Dabydin se veut au bout du compte réaliste. « Notre entrée en matière s’annonce délicate face aux Malgaches. Néanmoins, l’objectif sera de parvenir en finale. »

Ce sera sans doute une façon d’oublier tous les déboires si cet objectif est atteint.

Les sélections mauriciennes constituées

Les sélections mauriciennes, qui livrent leur dernière séance d’entraînement cet après-midi, ont été constituées. En masculin, le tandem Cédric Kistohurry-Pascal Yeung Yin a fait confiance aux joueurs suivants : Arnaud Legris, Krishen Rajaratnam et Nick Perrine (gardiens de but), Daryl Mohungoo, Gilbert Sewpaul, Billy Green, Loïc Valois, Rodney Patient, Olivier Thomas, Steward Perrine, Mathieu Wong, Elio Louise, Fabrice Parisien, Emmanuel Marie, Bradley Marin, Romain Noëmie et Steeven Goburdhun.

En féminin, Sanjay Dabydin, avec ses assistants Jean-Marie Rock et Mervin Curpen, pourra compter sur Mélanie Casse, Lucie Della et Justine Perrine (gardiennes de but), Annecy Achille, Cathlenn Dorza, Élodie Louis, Michèle Espiègle, Gabriella Perrine, Jessie Larose, Séverine Thiboudois, Urvi Hemraz, Gandhavi Sungkur, Nora Brabant, Milana Grenade, Gaëlle Fidèle et Chesta Ramnial.

Coup d’envoi demain après-midi

Le coup d’envoi de la compétition sera donné avec la rencontre féminine opposant Madagascar aux Seychelles à 16h. Elle sera suivie à 18h du duel masculin mettant aux prises Maurice à Madagascar. Les rencontres prévues lundi sont Maurice/Madagascar (féminin) à 16h et Maurice/Seychelles (masculin) à 18 h. Mardi à 16h, les handballeuses seychelloises et mauriciennes seront en opposition, tandis que la phase qualificative s’achèvera à 18h avec la rencontre masculine opposant Madagascar aux Seychelles. Les finales se tiendront mercredi à partir de 16h. La cérémonie d’ouverture est prévue demain à 13h30.

Trois délégués présents

Deux délégués de la Fédération internationale et un de la Confédération africaine seront présents pour cette compétition. Le Français Yvon Laurans et le Suisse Félix Herbert Raëtz dirigeront un stage pour arbitres qui se déroulera en matinée à partir de demain. De son côté, l’Ivoirien Noël Assemian, directeur des Sports de la confédération africaine, sera le superviseur du tournoi.

Premier succès de Curepipe Blue Star

Curepipe Blue Star a finalement décroché son premier succès dans le championnat masculin de handball. Au gymnase de Phoenix samedi dernier, cette formation a pris le meilleur des Curepipe Rangers sur le score de 24-19, avec comme meilleurs buteurs Jason Carpooran et Joey Jenie (7 buts chacun). De leur côté, les Quatre Bornes Warriors ont retrouvé le goût de la victoire en venant à bout des Bambous Wanderers 21-14 (mi-temps 8-6). Les meilleurs buteurs de l’équipe quatre-bornaise ont été Dany Lebrasse, Cédric Bonne et Bryan Buckland (5 buts).

Le championnat reprend son cours le week-end prochain à l’issue du Challenge Trophy.