Il était une Femme…

Toi petite fille, naïve, insouciante et remplie de vie, tu affrontes le début de cette existence avec légèreté. La paix dans le monde est le cadet de tes soucis, car tes seules préoccupations sont l’argent que maman t’a donné pour la cantine, apprendre les paroles du dernier titre des Kids United et d’embêter ton copain qui s’assoit à côté de toi dans le van de l’école. Profite de ta candeur petite fleur, profite du temps qu’il te reste ma gamine, mais fais attention aux dangers qui t’entourent et ne te laisse pas amadouer par le gentil monsieur qui te tend la sucette au coin de la rue, tout comme le cousin qui essaye de te chatouiller en dessous de ta petite jupe d’écolière.

Quant à toi Lolita, essuie-moi ces larmes. Ce n’est pas la dernière fois que ton petit cœur va être brisé. Il sera bien souvent malmené, mais tu apprendras à le réparer. Pour le moment, essaye de garder ta tête de linotte concentrée avec tes choix de sujets au collège. Le savoir s’offre à toi et ne gâche pas la chance que tu as avec des futilités. Combien d’autres jeunes filles rêvent d’être à ta place en ce moment même ! Beaucoup de nos mères, de nos tantes et de nos grands-mères n’ont pas eu ce privilège de s’asseoir sur les bancs de l’école. Alors, saisis cette occasion en or de te construire et de tracer le chemin d’une femme cultivée et indépendante qui pourra tenir sur ses propres gambettes.

Et toi ma grande, l’heure n’est plus aux rêveries. Peu importe où tu en es arrivée dans ton parcours, il faut continuer à avancer. Chômage ? Mets ta fierté de côté et n’aie pas peur de te lancer dans ce boulot qui est en dessous de tes qualifications. Cependant, ne cède pas à la facilité trésor. Il peut avoir une Audi ou une villa à Flic-en-Flac, mais cela ne veut pas dire qu’il quittera sa femme pour toi. Fais en sorte de pouvoir sillonner les rues la tête haute et le cœur léger comme un cerf-volant dans le ciel de Mahebourg.

Enfin toi, chère Madame. Il est vrai que ton corps veut te lâcher entre les biberons, les repas, les commérages de la belle-mère, le boulot, le budget pour les courses ou encore le mari indifférent. Tu peux craquer, mais continue à montrer au monde que tu es une battante, une guerrière qui fait face à l’adversité avec la rage d’un Viking. Tu donnes la vie, tu la portes en toi et c’est ce qui te rend invulnérable.

Comme dit Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme : on le devient ». Alors, que vous soyez cette femme qui nettoie les toilettes de la gare de Port-Louis, cette marchande de fruits confits, cette nana bourrée sur la piste de danse, cette serveuse, cette maman croulant sous ses sacs de commissions, cette grand-mère qui attend à la maison de retraite, cette jeune fille qui vient de perdre sa virginité dans un 'pensionnat' de Rose-Hill, cette directrice d’entreprise assise dans son bureau à Ébène Heights, cette travailleuse traînant le soir dans les rues de la capitale ou cette petite merveille qui ouvre les yeux à la maternité de l’hôpital Victoria, il faut apprendre à aimer être Femme, aimer à accepter ce qu’on est, se battre pour exister tout en prônant haut et fort que vous n’avez pas honte de votre utérus.