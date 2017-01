Il FAIT LA PROMO DES ARTISTES MAURICIENS EN AUSTRALIE : Judex Rose à la croisée des cultures

Promouvoir les artistes mauriciens au pays des kangourous, tout en mettant à leur disposition une plate-forme internationale. Objectif atteint pour le musicien et promoteur de musique Judex Rose, implanté depuis une dizaine d’années en Australie. Notre compatriote enchaîne les projets et les collaborations artistiques et s’est bâti une réputation grâce à sa détermination et sa passion pour la musique.

Judex Rose, c’est un modèle de détermination à suivre. Celui d’un jeune homme qui a puisé sa force dans ses racines pour s’implanter en Australie. Au sein de son pays d’accueil, sa musique et sa culture ont été ses principales armes pour se démarquer et enraciner son identité culturelle et son style. Cet ancien musicien du Police Band croque aujourd’hui la vie à pleines dents. Au téléphone, sa bonne humeur est contagieuse. “J’ai 42 ans, mais l’âge n’est pas une fin en soi. On demeure jeune dans sa tête si on le désire”, confie le jeune papa de Javed, 5 ans.

Le grand saut.

C’est en 2006, à l’aube de la trentaine, que le jeune homme débarque en Australie pour retrouver son épouse. Ce grand saut vers une terre et une culture inconnues lui portera chance. Il se construit professionnellement et artistiquement, enchaînant les projets. Détenteur d’un brevet de technicien, Judex Rose trouve très vite du travail dans le domaine et renoue également avec la musique. “J’ai intégré un orchestre rock et on a fait un petit bonhomme de chemin ensemble. Nous nous produisions dans les bars à Melbourne et ailleurs. Une expérience qui m’a permis de tune up avec l’argot et la culture australienne.”

En 2008, il croise par hasard le Mauricien John Delord, et ils fondent l’orchestre Malibu Brown, avec l’aide de deux autres amis mauriciens, Jean Mée et Gérald Bazerque. “Nous avions la particularité d’attirer un public varié – africain, australien, mauricien – car nous venions avec un nouveau style, un mélange de funk, de soul, de R’n’B et de reggae. Nous avons joué dans les plus grands pubs de Melbourne et le public était toujours au rendez-vous.”

Artiste solo.

Après quelques années, les compagnons reprennent leur route en solo, avec une notoriété qui leur offre de belles ouvertures. Judex Rose se lance dans le corporate gig, faisant des concerts pour des événements privés. Il a collaboré musicalement avec des grosses pointures musicales sur des tournées à travers l’Australie, notamment Ras Jahknow, ambassadeur du reggae du Cap-Vert, Rymzo du Nigeria, Soul Ministry (Nathaniel Willemse), Malibu Brown (John Delord), le duo reggae Jahmakn It Funky, Sidewalk Gray, Exile, pour ne citer que ceux-là.

Le jeune musicien sort en 2011 le single Rivière des Créoles. Cette première expérience débouche en 2012 sur son premier album solo, Afro Soul Power, qui se hisse en tête de classement dans la catégorie Best Album section R’n’B, gospel, funk dans le Age Music Victoria sur Radio PBS, et est nominé aux côtés d’Archie Roach ou encore de Kylie Minogue. “C’est l’émergence de Judex Rose comme artiste solo car je m’étais enfin trouvé.” Il fait un duo réussi avec Anne-Sophie Paul sur la chanson L’Amour Li Fou, qui devient le clip de l’année en 2015 sur Senn Kreol. Pour garder le cap, Judex Rose compte mettre sur le marché du disque cette année un autre opus aux couleurs reggae, en collaborant avec quelques ambassadeurs mondiaux de ce style, notamment Ras Jahknow et Rymzo du Nigeria. Un album qui va également arborer des nuances mauriciennes et réunionnaises avec Anne Sophie Paul ou encore la chanteuse de maloya Leila Negrau. D’autres participations d’envergure sont prévues, mais Judex Rose préfère garder la surprise.

Sonik Waves.

Avec un partenaire, Hansley Lebon, ils fondent Sonik Waves. C’est un groupe de jeunes artistes mauriciens, composé de danseuses de séga, de musiciens jouant même de la ravanne, de chanteurs, qui accompagne les Mauriciens qui se produisent en Australie lors de divers événements. “Notre force repose sur le fait que nous sommes en mesure d’accompagner nos artistes lors de festivals, y compris africains, comme dernièrement avec Nathalie Cooty. Les plus jeunes gardent ainsi le lien avec leur tradition musicale, car notre but est aussi de préserver la culture mauricienne.” Sonik Waves exprime l’identité culturelle si distinctive de Maurice et lui donne de la valeur. “En plus du reggae et du seggae, nous chantons également du sega tipik. Nous prenons notre culture à la base pour en tirer le meilleur. Nous exportons ainsi la musique mauricienne.” La formation a accompagné une belle brochette d’artistes, à l’instar de Clarel et Mario Armel, Tian Corentin ou encore Cassiya. En tant que promoteur de la culture mauricienne, Sonik Waves a aussi fait venir la troupe Komiko en Australie.

Judex Rose a d’autres passions, comme le bricolage et une collection d’antiquités électroniques. Depuis son enfance, il a toujours aimé “bricoler et kase ranze des antiquités électroniques pour leur redonner une seconde vie”. À son domicile à Melbourne, le musicien s’est créé un véritable Musée de l’Antiquité. Sa dernière trouvaille est la restauration d’un vieux frigo de 1942. “Avant lui, j’ai retapé une vieille radio datant de 1954.” Il exerce aujourd’hui comme technicien dans une entreprise familiale.

S’ouvrir à la musique du monde.

“Expérimenter avec la musique, en créant des effets, a toujours été une de mes passions.” Elle tient son origine de ses racines; il est fils de musicien. Son père est un guitariste et bassiste bien rodé dans le circuit hôtelier. À 20 ans, Judex Rose intègre le Police Band, qui a été “comme une école de musique où tu es en mesure d’apprendre tous les styles, du classique au romantique, en passant par le rock, la soul, etc., et de jouer de plusieurs instruments. Je jouais à la clarinette et au saxophone”. Ce fut une plate-forme pour “apprendre sur le tas et s’ouvrir à la musique du monde, car on est amené à jouer dans les ambassades”.

Avec des jeunes épousant le même univers que lui, il forme un Pop Group. La formation se produit à travers l’île, démocratisant au passage le répertoire du Police Band en l’ouvrant à un style plus mauricien, jouant du séga, entre autres. “Nous avons rendu cet orchestre accessible à tous, tout en permettant aux Mauriciens de découvrir le lyrique, qui est un cercle assez fermé.”

Comme le hasard fait bien les choses, cet Australien de cœur est né le 26 janvier, le jour de l’Australia Day. C’est ainsi que chaque année, pour son anniversaire, il jouait au Haut-commissariat d’Australie à Maurice…