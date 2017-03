Désormais, peu importe leur sexe, les étudiants des collèges publics pourront choisir les “Home Economics” ou le “Design”. « Il n’y a de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée », disait Thomas Sankara, mais plus de 60 ans après la publication du Deuxième sexe, la femme est considérée comme un élément sous-jacent. La nécessité de parler de l’oppression du féminin essentiel, les féminicides en attestent. Le féminin n’inclut pas seulement les femmes, mais toute une série de pensées et d’êtres. La commodification du féminin, son manque de visibilité est tel que dès que l’on évoque l’omniprésence du masculin, l’autre crie à l’extrémisme comme d’autres crieraient au racisme inversé. De l’architecture aux représentations politiques, le féminin est peu présent. Pourtant, les formes de discrimination, comme le “manterrupting” , “bropriating”, “mansplaining” et “gaslighting”, sont connues. Comment reprendre cet acquis qui est le féminin, pas seulement biologique, mais culturel, et venir à bout de siècles d’oppression ?

Le contrôle du corps

La loi interdit à une femme de disposer librement de son corps. L’avortement sans condition est interdit. La ligature des trompes de même que l’ablation de l’utérus ou des ovaires requièrent l’accord du conjoint. Il n’y a pas si longtemps encore, les « ouvrières » étrangères devaient renoncer à leurs droits reproductifs. Parler du vagin peut s’apparenter à de l’obscénité. Le résultat : demander à une femme quel est le flot normal pour des règles ? Elle ne saurait vous répondre alors que nombre de symptômes de maladies sont liés au flot menstruel.

Le mariage des mineures de 16 ans, alors que les pays de la SADC ont élevé l’âge légal à 18 ans, est une autre aberration. La loi condamne les relations sexuelles avec mineures, mais où se tourner quand on a 12 ans et qu’on veut « le faire » ? Les grossesses précoces ne sont pas le fait seulement de l’irresponsabilité de jeunes esprits immatures, mais aussi du manque d’encadrement (éducation sexuelle, crèches... ).

Le contrôle social

Une femme appartient forcément à quelqu’un, autrement elle est “enn fam lepep”. La façon de se comporter et de s’habiller est dictée. Sexy, mais pas trop. Les femmes apprennent souvent sur le tard comment marche leur corps (et l’orgasme !) et ce, depuis des siècles. Les filles se retrouvent en couple bien plus jeune que les garçons sans pour autant être armées moralement et physiquement. Outre les tâches ménagères, la contraception et toute grossesse éventuelle sont sous la responsabilité de la femme. Le travail reproductif n’étant pas rémunéré, la femme est tassée à un rôle de subalterne. Cet être imparfait restera à vie le récipiendaire de critiques et de violences (psychologique, verbale, physique) parce qu’il est normal de le corriger autant que l’on instruit son chien à obéir aux ordres. On le corrige même au niveau du corps, notamment sa taille, son vagin (hymenoplastie, vaginoplastie), sa démarche et ses seins. Concernant les seins, nombre d’études (la plus connue est celle du professeur Jean Denis Rouillon) déconseillent le port de soutien-gorge. Une femme continuera à faire le travail reproductif (le ménage, la cuisine…) bien après l’âge de la retraite parce que les femmes se plient toujours.

Même le choix des loisirs dépend du sexe. Il serait impensable que Madame “al bat boul” avec ses camarades sur une base hebdomadaire !

Quant à la participation en politique, les femmes s’effacent vite fait. Les attaques verbales sous la ceinture restent tout simplement décourageantes.

La commodification

Le capitalisme a inventé la “Housewife” (Women, race and class, Angela Davis), femme au foyer parfaite pour la classe bourgeoise. Dès le départ à l’ère de l’industrialisation, le féminin, où qu’il soit, fut traqué, modelé alors que l’identité masculine fut réduite au mâle dominant. Cette traque s’inséra dans la commodification de la nature, le refus du partage et la fin des biens communs. Les femmes poussées vers les usines sont les grandes perdantes de l’ère du profit. D’une part, elles gagnaient moins que les hommes et d’autre part elles se retrouvaient obligées de travailler plus pour acheter des produits qu’elles fabriquaient avant, soit le beurre, le fromage, les gelées, le savon et les crèmes hydratantes, entre autres. La perte des connaissances au plan médicinal, souvent l’objet de partage, s’accentue. Avec la mode et le marketing, la femme est réduite à des expressions et représentations du corps déplacées. Chaque parcelle du corps féminin est sexualisée, mais la femme n’est pas célébrée. La Japonaise Megumi Igarashi n’a-t-elle pas été condamnée pour avoir fabriqué des objets en forme de vagin plus de 40 ans après l’interdiction du “dinner party” de Judy Chicago?

Le féminin vs le masculin, un faux débat

Il y a une tentation à laquelle se laissent aller beaucoup de penseurs et pseudo-penseurs, c’est de dire que le rôle de la femme aurait toujours été cantonné aux tâches de la maison... Sauf que nombre d’études et d’écrits montrent bien que les sociétés à travers les siècles ne se sont pas développées uniformément et que le rôle de la femme ne se résume pas à faire des enfants. Les femmes esclaves de même que les ouvrières, se tuant à la tâche aux côtés des hommes, n’avaient pas le loisir de s’attarder sur les qualités féminines ou masculines. L’image d’une masculinité hypertrophiée a amené une violence démesurée tant au niveau de l’écologie (en croyant que l’homme est le maître de la nature !) qu’au niveau humain. Cette quête d’une identité artificielle a fait suffisamment de dégâts, il est temps de reconnaître en nous nos identités propres et de se dire que le féminin et le masculin ne sont pas deux sphères séparées, que chacun a le droit de se chercher et d’être. Peu importe notre sexe physique et mental, nos voix ne peuvent se taire; les lois autant que les normes sociétales doivent être moins figées car un être humain comprend tellement de richesses que toute forme d’oppression l’empêche de grandir.