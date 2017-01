IL REPRÉSENTE ZIPPO DEPUIS 45 ANS : Mahendra Vaghjee, le gardien de la flamme

Scope rencontre un personnage distingué. Mahendra Vaghjee relate dans les grandes lignes ses débuts au service du briquet américain Zippo. Quarante-cinq ans de passion voués à un objet de prestige. Un briquet qui traverse le temps, sans perdre sa flamme.

Il a du feu. Contre vents et marées, Mahendra Vaghjee vend une inextinguible flamme. Monsieur Zippo n’est pas du genre allumé, mais un passionné qui, depuis 45 ans, commercialise le célèbre briquet américain dans un petit magasin sis aux Arcades Vaghjee, appelé à tort Arcades Sunassee. Pour la petite histoire, Mahendra est le neveu de Harilall Vaghjee, le premier Speaker de l’Assemblée nationale. Monsieur Zippo est aujourd’hui un homme d’un âge certain, mais enthousiaste à évoquer l’objet de sa passion. Un objet d’orfèvrerie synonyme de prestige, une classe pas acquise d’office, bien que ça allume fort…

C’est une affaire de personnalité. Le jeune freluquet allumant sa cigarette avec un Zippo passera davantage pour un petit flambeur cherchant à imposer le respect ou à inspirer l’admiration. Ceci dans le but de faire forte impression. Or, avoir un Zippo n’est pas seulement un luxe mais une attitude.

C’est une personnalité que commercialise le petit magasin rosehillien. La molette met le feu à l’essence et jaillit alors la flamme pour vous allumer. Mécanique sensuelle et captivante pour griller des cigarettes ou des cigares. Cela a fasciné le futur concessionnaire Zippo depuis sa découverte du briquet argenté.

“Zalimet nepli servi sa”.

Quelques courriers plus tard (nous sommes en 1972), la maison mère à Bradford (USA), enthousiasmée à l’idée d’avoir une antenne dans l’océan Indien, accède à la requête du Mauricien par une première livraison. En ce temps-là, le briquet à allumage électrique faisait un tabac. Une mode feu de paille qui n’a jamais pu s’imposer comme objet de luxe. Aujourd’hui comme hier, le Zippo est un présent prisé, offert dans les entreprises…

Une jeune femme fait irruption dans le magasin, une caverne d’Ali Baba où le néophyte perd le nord. La demoiselle est à la recherche d’un briquet pour offrir. Nous poursuivons l’entretien. Est-ce que vous fumez ? La question peut paraître saugrenue, mais Monsieur Zippo a considérablement réduit sa consommation de cigarettes pour une meilleure santé. L’on porte l’oreille pour entendre la réponse soufflée dans le vacarme du ventilateur réglé à plein régime. “Je fumais beaucoup dans le passé, mais depuis j’ai pas mal diminué.”

Vous a-t-on jamais demandé du feu dans la rue ? Ses yeux s’illuminent d’un sourire pour conter l’anecdote du jeune homme qui, un jour, lui demande une boîte d’allumettes. La réplique ne tarde pas ! “Zalimet nepli servi sa. Si ou ena sa standing la, mo kapav alim ou sigaret ek enn Zippo. Sinon get kot ou kapav gagn zalimet prete !”

Rien que des originaux.

Entre deux toussotements, Mahendra Vaghjee indique que la durée de vie d’un Zippo en fait un objet de grande valeur sentimentale, transmis de père en fils. C’est aussi cela qui fait le prix du briquet (Rs 750 à monter). Précisons que posséder un Zippo n’est pas un moyen de pallier une quelconque carence de prestance ou un manque de charisme. Pas la peine d’essayer de jouer au flambeur si l’on n’a pas la carrure !

Au cours de sa carrière, le représentant de Zippo à Maurice a manipulé des modèles de tous genres : du briquet chromé sans motif à ceux estampillés à l’effigie de Marley ou du Che. Ne parlons pas des hors-séries, à l’instar d’un modèle en plaqué or enserré par un dragon, dont le corps, gravé dans le métal, est enroulé d’une face à une autre. Ce fut un best-seller, dont le stock s’est écoulé en trois jours, malgré le prix… Nous ne le mentionnerons pas par décence.

Au risque de vous faire allumer, ne demandez jamais à Mahendra Vaghjee si ses briquets sont des originaux. Ce serait jeter de l’huile sur le feu. Car il n’y a rien que du Zippo dans sa boutique spécialisée. Le Monsieur reconnaît le bon grain de l’ivraie, rien qu’en soupesant le briquet. Les imitations n’ont pas droit de cité dans son antre. Mahendra Vaghjee ne grave des inscriptions que sur des modèles originaux. Sinon, passez votre chemin, jusqu’à ce que vous soyez prêt un jour à dire fiat lux.

Zippo dans le temps

L’histoire du briquet Zippo est une histoire typique de réussite américaine. En 1932, le créateur de société George G. Blaisdell rencontre un ami au Bradford Country Club qui essayait d’allumer sa cigarette avec un monstrueux briquet deux pièces. Ceci fit un tel effet sur M. Blaisdell qu’il essayât aussitôt d’améliorer ce briquet, pour finalement créer un nouveau briquet fiable et facile à manier et d’un aspect élégant.

Pour le nom, il s’inspira d’une autre invention de l’époque, la fermeture éclair. Le nom de la fermeture Zipper lui plaisait, alors il nomma son briquet tout simplement Zippo.

En 1934, Blaisdell déposa son premier brevet au United States Patent Office, lequel lui fut attribué le 3 mars 1936. La crise mondiale du commerce (Great Depression) était encore loin de sa fin.

En l’année 1935, la compagnie Kendall Refining commandait 500 briquets Zippo comme support de publicité. Ainsi s’est ouverte pour Blaisdell la porte de l’important marché des supports de la publicité. Le briquet Zippo est devenu le symbole de l’American way of life et le briquet le plus connu dans le monde.