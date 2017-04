IL REPRÉSENTERA MAURICE EN SUISSE : Bleck Lindor, un destin sculpté dans la pierre brute

Les préjugés associés à son look rasta, ses origines modestes et les absences d’opportunités dans sa région à La Ferme n’ont pu ralentir Bleck Lindor dans sa folle envie de vivre de l’art et de profiter positivement de la vie. Athlète, sculpteur, musicien, éducateur, il accompagne aussi d’autres jeunes à travers différents projets. Avec son ami Hary Bouf, il représentera Maurice à un colloque sur la sculpture en Suisse en juillet s’il obtient le parrainage souhaité.

Lorsque le signal de départ a été donné, il n’avait pas un look de vainqueur. Certains se demandaient même si ce chétif gamin des quartiers modestes de La Ferme pourrait tenir le rythme. L’on aurait plutôt parié qu’il abandonnerait prématurément pour emprunter la voie de la précarité. La gloire ne peut pas être au programme de celui qui n’a pas connu une scolarité conventionnelle et à qui les facilités élémentaires ont été refusées selon les principes bien ancrés de l’exclusion. Dans la course de la vie, un petit coureur aux longs dreads habitant une cité abandonnée à son sort ne peut avoir le bon profil pour aller loin.

S’exprimer et se défouler par l’art.

Sauf que nous parlons d’ici de Bleck Lindor. Un autre de ces personnages qui démontent les clichés et font mentir les préjugés, en progressant le long de voies parallèles pour finir par briller. Avec son ami Hary Bouf, il représentera Maurice à l’Internationale Holzbildhauer Symposium Brienz. Un colloque annuel réunissant à Brienz en Suisse vingt sculpteurs choisis dans différentes parties du monde. Au programme : concours, atelier de travail, démonstration et exposition. Bleck Lindor quittera La Ferme en juillet avec l’intime conviction qu’il donnera le meilleur de lui-même, “pour faire honneur à mon pays et aussi pour moi-même. Là-bas, je pourrai apprendre de nouvelles choses en côtoyant d’autres sculpteurs. Quand je serai de retour, je pourrai partager mes connaissances avec mes élèves”.

Sculpteur, musicien, chanteur, compositeur, Bleck Lindor a fait le choix de vivre de l’art et de partager ses passions avec des jeunes vivant dans des conditions de vulnérabilité. Il gère son temps entre les élèves de l’École Technique de Rivière Noire, de Caritas et de Rêve Espoir, qui prend en charge des enfants avec handicap. Il enseigne la sculpture aux uns, la danse, les percussions, la guitare, etc. aux autres. “Je leur apprends surtout à utiliser leurs sens et leurs membres. Je leur explique comment s’exprimer et se défouler par l’art, à travers lequel je leur fais ressentir l’amour et la joie.” Dans son village, avec des amis proches, le slam, le dessin, la sculpture, la danse et le chant sont inculqués aux jeunes du quartier par le biais d’Art Sincroniss. Bleck Lindor croit fermement que l’art est une autre option à prendre dans la vie. “C’est ce qui m’a permis d’être debout sur mes pieds aujourd’hui.”

Joie et harmonie.

À 27 ans, le jeune père se demande encore ce qu’aurait été sa vie sans l’art ou le sport. “J’y réfléchis souvent quand je vois certains de mes amis, qui évoluent aujourd’hui dans un monde complètement opposé au mien. Ce n’est pas pour les juger, mais je suis conscient que j’aurais pu avoir dévié.” La manière dont la drogue se propage dans les environs auprès des jeunes l’inquiète. Il est convaincu qu’il faut leur offrir d’autres choix. “L’encadrement que m’ont donné mes parents ne m’aurait pas permis d’aller vers la drogue. Mais sans l’art, je n’aurais pas ressenti la joie et l’harmonie, comme c’est le cas aujourd’hui. J’aurais eu un mode de vie stressant, alors que maintenant, je peux m’exprimer librement en me faisant plaisir et en donnant du bonheur aux gens.”

Pieds nus dans le petit salon de la maison familiale à La Ferme, Bleck Lindor nous fait découvrir un désaltérant jus de goyaves frais qu’il a lui-même préparé. “On n’appelle plus la région “cité”; on dit “résidence”. Mais hormis l’appellation, les choses n’ont pas beaucoup changé ici.” Malgré les vacances, le terrain de football reste désert pour le moment. “Les jeunes sont trop plongés dans leurs portables, alors qu’il y a d’autres choses positives à explorer.”

Pas de dreads en classe.

Il a sept ans lorsqu’il commence à courir comme son frère, qui est athlète. Quelques années plus tard, le jeune homme se fera remarquer dans les ligues de cross et s’envolera pour représenter sa région en compétition à La Réunion. Comme il sent qu’il n’est pas doué pour les études académiques, il se tourne vers les classes prévocationnelles. Il se rend ensuite dans un collège technique dans l’espoir d’y compléter sa formation “Mais on m’a déclaré que puisque j’avais des dreads, je ne pouvais intégrer l’école. Mon look et mes convictions n’étaient pas acceptés.”

C’est dans ce même contexte que la sculpture se présente à lui. Le sculpteur Lewis Dick et ses élèves étaient venus faire une exposition au Centre de Jeunesse. Bleck Lindor y découvre sa voie. Encouragé par ses parents, il rejoint l’école de formation du sculpteur de Bambous. Au bout de quelque temps, il devient à son tour formateur. Il y rencontre aussi Hary Bouf et d’autres amis, avec qui il entreprend l’exploration d’autres formes d’art, alors que ses parents l’ont initié à la musique. “Après quelques années, j’ai voulu poursuivre mon parcours à ma manière et faire de nouvelles découvertes.”

En Suisse, les participants au colloque se retrouveront avec un bout de bois à travailler. Bleck Lindor a en tête d’y tailler quelque chose qui représentera la culture mauricienne. Mais les croquis qu’il a en tête changeront en fonction de l’inspiration qui lui viendra sur le moment, dans cet instant où les ciseaux et le maillet deviennent des extensions de lui-même et de sa pensée. “ Je ne peux donc pas prévoir ce que je ferai précisément. Il faudra attendre que la pièce soit terminée pour voir.”