Il y a 70 ans… le 2 octobre 1947

Entre le portrait de Mahatma Gandhi et la chanson qui a été jouée à sa mort, il est peu probable que l’histoire retienne cette dernière et pourtant... Le 1er octobre 1947, Gandhiji reçoit la visite de M. S. Subbulakshmi, perle inestimable de la chanson carnatique sud-indienne. Il lui demande de chanter son bhajan préféré, Hari Tum Haro. M. S. Subbulakshmi, qui ne maîtrise pas la chanson, l’avoue en toute franchise et, va plus loin, en suggérant à quelqu’un d’autre d’interpréter ce bhajan composé au XVIe siècle par la poétesse Meerabhai en hommage au Dieu Krishna. Mais Gandhiji n’était pas d’accord et préférait que Subbulakshmi récite les paroles au lieu que quelqu’un d’autre la chante !

C’est alors que Subbulakshmi, qui ne pouvait refuser Gandhiji, s’y mit toute la nuit, avec des amis qui connaissaient les paroles et sa musique, jusqu’à ce qu’elle maîtrise toutes les nuances du bhajan. AIR s’occupa de l’enregistrement et celui-ci a été joué le soir du 2 octobre, jour de l’anniversaire de Gandhiji. Le 30 janvier 1948, Subbulakshmi était à Chennai écoutant la retransmission de la fête annuelle qui a lieu à Tiruvaiyaru quelque temps auparavant quand soudain l’animateur radio interrompit celle-ci pour annoncer la mauvaise nouvelle : ‘’Mahatma Gandhi a été assassiné à New Delhi.’’ Pendant que Subbulakshmi écouta la radio toute horrifiée, l’annonce laissa sa place à un hommage musical. La chanson était inevitablement : Hari Tum Haro avec sa voix…



Quelques mots sur M. S. Subbulakshmi

Née en 1916 dans une famille de devadāsi, M. S. Subbulakshmi a donné plus de 200 concerts publics durant sa vie. Elle est la première musicienne à recevoir le Bharat Ratna, la plus haute distinction offerte par l’Etat indien. En 1966, M.S. Subbulakshmi devient la première indienne à se donner en concert au siège des Nations unies. Elle est morte en 2004 à l’âge de 88 ans.