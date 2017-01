ÎLES ÉPARSES: L’Agalega Islands Council en sommeil depuis six mois

Le mandat d’une année des membres de l’Agalega Islands Council a pris fin en août de l’année dernière, tandis que la dernière réunion de cette instance date de juillet 2016. Depuis six mois, les Agaléens n’entendent plus parler de ce conseil et se demandent s’il est encore fonctionnel. « Tou proze pe bloke, finn perdi sis mwa travay », disent-ils.

Cet Islands Council est composé de sept membres, soit trois Agaléens résidant dans l’archipel, un Agaléen à Maurice ayant des liens de parenté avec un natif d’Agalega, un représentant du secteur privé, un secrétaire administratif (ce poste est occupé par un fonctionnaire), et une Chairperson nommée par le gouvernement.

Les membres ayant siégé au sein de cette instance de juillet 2015 à juillet 2017 sont eux aussi dans le flou concernant le fonctionnement du conseil. Pour cause : depuis leur dernière réunion, il y a six mois, ils n’ont eu aucune indication quant à un éventuel renouvellement de leur mandat ou non. « Personn pa pe kontakte zot depi zilie e zot pa kone si zot ankor manbr dan sa konsey-la ou non. Zo pa sir zot mem pou kontign travay ki zot finn koumanse. Inn perdi sis mwa travay avek sa retar-la pou nom enn nouvo konsey », disent des habitants d’Agalega.

L’Agalega Islands Council est un comité à but consultatif seulement et sa particularité est sa proximité avec les Agaléens, y compris ceux habitant à Maurice. Or les résidents dans l’archipel attendent toujours de connaître leurs prochains représentants au sein de cette instance pour leur faire part de leurs principales préoccupations. Un dossier qui selon eux mérite urgemment l’attention des autorités est celui se rapportant à l’éducation. « Ledikasion ek formasion bann zenn se bann priyorite ki bizin diskite », affirment des habitants.

En effet, leur plus grande tristesse en ce début d’année a trait au secteur préscolaire en raison du départ d’une qualified teacher envoyée dans l’île l’an dernier par la Early Chilhood Care and Education Authority. Des habitants racontent que depuis que les classes de maternelle existent là-bas, c’était la première fois l’année dernière que les autorités avaient dépêché une « qualified pre-primary school teacher ». Celle-ci est rentrée à Maurice à la fin de son contrat après avoir accompli, aux dires de quelques habitants, « un travail formidable » dans l’école de l’île du nord et celle de l’île du sud.

« Tous les efforts entrepris par l’Islands Council en 2015 auprès de différentes autorités pour bénéficier d’un qualified teacher tombent à l’eau aujourd’hui. Miss-la finn fer enn bon travay lane dernye e li finn bien ankadre bann pre-school assistants. Me nou bien per ki ledikasyon maternel revinn anbalao », dit une habitante. Cette dernière est convaincue que les membres de l’Islands Council auraient fait pression pour avoir une autre qualified teacher pour cette nouvelle année scolaire si cette instance était encore fonctionnelle.

Par ailleurs, l’Association Les Amis d’Agalega ainsi que les résidents d’Agalega fondent beaucoup d’espoirs sur celui qui, depuis lundi dernier, détient le portefeuille des Iles éparses. Ils attendent notamment de Mahen Jhugroo une amélioration de la qualité de la vie dans l’île. Pour avoir occupé le poste de general manager de l’Outer Islands Development Corporation (gestionnaire d’Agalega) dans le gouvernement MSM-MMM (2000-2004), le nouveau ministre ne pourra dire, soulignent des habitués de l’archipel, qu’il ne connaît pas les principales préoccupations de ses habitants et qu’il faudrait lui donner du temps pour se familiariser à ce dossier.

MEDCO AGALEGA: Une seule élève pour la première classe de Form V dans l’île

Alors que le calendrier scolaire a débuté le 9 janvier, un des profs affectés à MEDCO Agalega se trouve toujours à Maurice. Selon nos renseignements, cet enseignant partira lors du prochain voyage du bateau, dont la date du départ n’est pas encore fixée. « Ce sera vers la fin de février ou au début du mois de mars », indique-t-on à l’OIDC. Les habitants se demandent pour leur part pourquoi le nécessaire n’a pas été fait. « Pourquoi ce prof est toujours à Maurice alors que ses autres collègues sont arrivés dans l’île depuis la rentrée scolaire », questionnent-ils.

On compte cette année 18 élèves à MEDCO Agalega, soit 14 élèves dans le mainstream (Grade 7 à Grade 11) et quatre autres dans la filière prevocational. Le mainstream compte, lui, sept élèves en Grade 7 (Form I), un élève en Grade 8 (Form II), trois élèves en Grade 9, deux élèves en Grade 10 et une élève en Grade 11. Valeur du jour, il y a quatre enseignants et un officer in charge dans ce collège à Agalega. Le cinquième attend donc le départ du prochain bateau.

Cet enseignant se tient prêt depuis le début de l’année pour partir vers Agalega et il était même question, dans un premier temps, qu’il entreprenne le trajet à bord du Dornier. Mais selon nos renseignements, le coût du ticket pour ce déplacement, soit environ Rs 125 000, aurait fait tiquer la direction de MEDCO. « C’est trop cher », soutient-on dans les milieux concernés. D’où l’attente du prochain voyage du bateau.

Par ailleurs, pour la première fois cette année, MEDCO Agalega propose des classes de Form V (Grade 11) et elles concernent une seule élève. Des travailleurs sociaux et des habitants se posent des questions sur l’environnement dans lequel se trouve cette élève pour lui permettre de suivre le programme d’études de School Certificate et à d’autres examens relatifs aux examens de Cambridge.

Bénéficie-t-elle des mêmes conditions d’apprentissage et facilités que les candidats se trouvant à Maurice et à Rodrigues ? Participera-t-elle aux examens de SC cette année et, si oui, passera-t-elle ces épreuves dans son environnement familier ou viendra-t-elle à Maurice pour cela ? Le MES a-t-il déjà commencé à discuter avec les différentes autorités concernées en cas de tenue de ces examens là-bas ?