ÎLES LOINTAINES : Les ministres Jhugroo et Seeruttun à Agaléga

Les habitants d’Agaléga accueilleront la semaine prochaine la visite de deux ministres et ce n’est pas tous les jours que des membres du gouvernement s’y rendent. Le ministre de tutelle, Mahen Jhugroo, et celui de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, se rendront dans l’archipel pendant deux jours, soit le temps d’un constat de la situation avant le début d’importants travaux d’infrastructure par rapport à la piste d’atterrissage et à la jetée.

Dans un premier temps, les deux ministres et la direction de l’Outer Islands Development Corporation (OIDC) procéderont à l’inauguration d’une chambre froide ayant nécessité des investissements de Rs 6 millions. « Ce déplacement intervient à la veille d’importants développements à Agaléga. Les autorités indiennes doivent soumettre ces jours-ci le Detailed Project Report sur le projet de la piste d’atterrissage de même que l’aménagement de la jetée. Cette visite me permettra de voir ce qui a été fait depuis que j’ai quitté mon poste de General Manager de l’OIDC en 2005 pour m’engager dans la politique. Avec mon collègue de l’Agro-industrie, nous allons voir comment relancer les activités dans l’île, avec notamment les pratiques bio pour la culture d’oignons ou encore les cocoteraies. Les autres projets envisagés, notamment la Desalination Plant et la Solar Plant, devront ajouter au confort des habitants d’Agaléga », déclare le ministre Jhugroo, qui ajoute que dorénavant les passagers et marchandises sont couverts par des polices d’assurance. « Or, tel n’était pas le cas avant, de même que les possibilités de formation de skippers et pêcheurs de l’archipel à Maurice ».

La délégation ministérielle, qui partira à bord du Dornier mardi, sera de retour à Maurice jeudi.