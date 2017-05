ILS ONT VÉCU L’AMOUR À UNE AUTRE ÉPOQUE : Le rituel des amours et des demandes

En ce temps-là, l’union entre un homme et une femme était un vrai parcours du combattant. On fréquentait, on se fiançait et on se mariait selon les règles, sous l’œil vigilant des chaperons. Quelques doyens nous content avec nostalgie leurs demandes en mariage.

Il y a 42 ans, Hervé Lebon, 70 ans, s’était plié à toutes les règles imposées par la société, les parents et de la bienséance avant de pouvoir épouser Rosaline. Tout a commencé par une demande faite aux parents. Il devait ensuite se plier aux consignes. “Le couvre-feu devait impérativement être respecté. Dans mon cas, c’était à 18h. Gare à vous si votre dulcinée rentrait chez elle avec cinq ou dix minutes de retard. Les deux parents se devaient d’être au courant des moindres faits et gestes. À l’époque, c’était monnaie courante que de sortir pour aller au cinéma. On ne pouvait pas prétendre à plus.”

Le temps des fiançailles.

C’était loin d’être une sinécure. Sans compter que certains parents avaient pour habitude de consulter le voisinage de l’homme pour connaître ses antécédents. Il se devait d’être irréprochable. “Ensuite venait la demande de fiançailles. De nos jours, certains se marient sans se fiancer. À l’époque, c’était obligatoire. C’était le chemin tracé en vue de la demande en mariage. Mais il ne fallait pas prendre trop de temps non plus. Pa ti kapav frekante pandan plis ki trwa-z-an car sinon le ton pouvait monter avec les parents. Il fallait être sérieux. C’était un schéma clairement défini. Même si certains mariages ne fonctionnaient pas, le couple faisait des efforts pour réussir.”

Maude Lutchmun, 80 ans et habitant Rose-Hill, raconte : “Mon mari et moi, nous nous sommes fréquentés pendant deux ans. Puis, il y a eu l’étape aret bag. Nous nous sommes fiancés et, un an après, nous nous sommes mariés. La demande a été faite avec mon père; j’ai ensuite accepté”. À cette époque, c’était le père du garçon qui demandait au père de la “convoitée” en mariage. “Si les parents étaient contents d’accepter le garçon, tout se passait bien, mais si ce n’était pas le cas, il fallait annuler la demande”, dit celui qui demande d’être surnommé Kan. C’est ainsi qu’il a épousé son épouse, il y a très longtemps. “Aujourd’hui, à 70 ans, je suis heureux, même si mon mariage a été fait de cette façon. Je ne regrette rien. C’est mon père qui avait demandé la main de ma future femme à son père. Ils ont accepté. Si on ne m’avait pas accepté, je serais allé faire ma demande auprès d’une autre famille.”

“Veux-tu m’épouser ?”

Malgré la rigidité du système, quelques rebelles se manifestaient. Assise confortablement sur le canapé à la maison d’assistance des Jardins de Chantenay à Moka, Nancy Charoux se remémore son histoire d’amour avec son mari. “J’ai rencontré mon mari chez une cousine”, dit cette dame aux yeux bleus. Avant, les rencontres se faisaient fréquemment chez la famille. C’était le seul moyen de pouvoir faire des rencontres et de conclure. “On a appris à s’aimer petit à petit, aux yeux de tous. Mon mari m’a fait sa demande en mariage lorsqu’on était chez son frère. On marchait, et il m’a demandé : veux-tu m’épouser ?”

Se tournant vers une aide-soignante de l’hospice pour lui demander d’apporter sa photo de mariage, la doyenne, qui travaillait naguère au couvent de Lorette de Quatre-Bornes, nous la montre, les yeux remplis de souvenirs. “Un an après ma rencontre avec Hugues, nous nous sommes mariés en 1960 à l’église Ste-Hélène à Curepipe.” Nous lui demandons si elle a eu des difficultés pour convaincre les membres de sa famille. Elle répond, le sourire aux lèvres : “Pour moi,ce n’était pas bien compliqué puisque je me suis mariée à un âge mûr. Je n’allais pas laisser les autres m’en dissuader. Et puis, ils étaient tous contents de mon mariage.” Avant de finir, elle avoue : “J’ai suivi mon instinct et je ne me suis pas trompée en épousant mon mari.”

Coup de foudre.

Assise à l’autre bout du canapé, Denise Masson confie : “Dès que j’ai vu Marcel, j’ai dit à ma sœur que c’était lui ! C’était avec lui que je voulais être, que je voulais me marier.” Denise Masson avait 14 ans quand elle a vu pour la première fois celui qu’elle a plus tard épousé, à l’âge de 22 ans. “Nous nous sommes séparés pendant longtemps et quand nous nous sommes revus, ce fut le coup de foudre.”

“Je ne me souviens plus de la date de mon mariage mais je sais très bien que nous nous sommes rencontrés en chemin”, dit-elle en riant. Leur amour était possible car leurs familles se voyaient aussi. “On se voyait beaucoup et on allait souvent au Pathé Palace à Curepipe, un cinéma qui n’existe plus.” C’est sur le chemin du cinéma que la demande en mariage de Denise Masson a été faite. “Comme il y avait énormément de bruit dans la salle, nous sommes sortis à l’extérieur et il m’a tout de suite demandé si je voulais l’épouser.” Beaucoup d’années se sont écoulées, mais elle n’oubliera jamais ce moment. Elle se dit heureuse de toutes ces années de bonheur qu’elle a connues auprès de son mari et de la manière dont leur histoire s’est construite.