ILS ONT VÉCU LA PÉRIODE PRÉ-INDÉPENDANCE : La nostalgie anglaise

Sous les Anglais, les choses allaient mieux et la vie était meilleure. C’est ce qu’affirment Serge L’Hortalle, Vengrasamy Rungasamy et Paul Domingue, trois témoins de cette période. En marge des célébrations marquant les 49 ans de l’indépendance de Maurice, ils racontent à Scope cette partie de leur vie sous l’occupation anglaise.

Depuis ce jour où il a fait son entrée à l’école primaire, il y a une leçon que Vengrasamy Rungasamy n’a jamais pu oublier : “Dieu est bon. Il y a un seul Dieu. Il voit tout. Il sait tout.” Un exemple parmi d’autres pour confier que sous les Anglais, la vie était différente. “Ils avaient beaucoup de principes et accordaient beaucoup d’importance aux bonnes manières et aux valeurs comme la moralité. Ils nous les enseignaient très tôt. Dommage que ce respect s’est effacé au fil du temps.”

Cette rigueur d’enseignement, Serge l’Hortalle a également l’occasion de la vivre auprès des “matrones anglaises et docteurs de la garde militaire” lorsqu’il décide, en 1950, de rejoindre les rangs du milieu hospitalier comme infirmier. Il s’était conditionné “à être très sérieux et appliqué dans les tâches qu’on me confiait. Les Anglais avaient cette réputation d’être très à cheval lorsqu’il s’agit de bosser. Ils étaient très stricts et rien n’échappait à leur attention. Le travail devait être irréprochable. J’ai eu la chance de vivre cette expérience à leurs côtés. Ils ont su me forger à jamais”.

Pour sa part, Paul Domingue souligne que “la discipline comme instituée par les Anglais fut parfois rigoureuse dans les différentes catégories sociales, indépendamment qu’on fût riche ou pauvre”. En replongeant dans ses souvenirs, il va même jusqu’à dire que “les Mauriciens n’ont pas souffert de cette conception de servitude, car chacun vivait sa vie d’une façon heureuse, avec un fond de conduite respectueuse et de politesse envers les aînés”.

En parfaite harmonie.

Au temps où résonnait le God Save The Queen, les Anglais n’ont, à aucun moment, privé les Mauriciens de leurs habitudes, traditions et coutumes, affirment les témoins de cette époque. Au contraire, souligne Serge L’Hortalle : “Nous vivions en communauté et en parfaite harmonie. Tout le monde se côtoyait, sans distinction de race, de couleur ou de religion. Je salue les Anglais pour avoir su respecter notre diversité, pour nous avoir toujours mis sur un pied d’égalité et de nous avoir appris à vivre ensemble. Parmi les leçons à retenir de leur passage à Maurice, on aurait vraiment dû prendre cela comme exemple.”

Un avis que partagent Vengrasamy Rungasamy et Paul Domingue. Ce dernier raconte : “On mangeait, on buvait, on s’amusait, on travaillait, on s’aimait, on se mariait… Il y avait de grandes fêtes parfois folkloriques, sans vraiment de grandes différences économiques qui auraient pu résulter d’une domination servile. Il existait des barrières ethniques dans l’échelle sociale, mais elles n’étaient pas extériorisées.” S’il y eut ici et là des heurts politiques et administratifs, aucun souvenir de crime, de bagarres (hormis les bagarres raciales), de corruptions ou de récits du genre ne leur vient en tête. Avec les Anglais aux commandes, “on avait intérêt à filer bien droit. Nous étions des law minded”, confie Vengrasamy Rungasamy. Pour Serge L’Hortalle, cette rigueur en termes de discipline et de lois procurait à tout le monde “un réel sentiment de sécurité”.

Le sens du business.

Les diverses avenues de la vie mauricienne sous l’occupation anglaise font resurgir des souvenirs. Un “pain sardines” se vendait à deux sous. Serge L’Hortalle et ses treize autres frères et sœurs ont toujours eu de quoi se mettre sous la dent. “La nourriture ne faisait pas défaut et c’était facile de manger à sa faim avec des assaisonnements habituels, car tout allait pour le mieux sans restriction et amertume”, souligne Paul Domingue.

Sous la période coloniale anglaise, Vengrasamy Rungasamy revoit encore toutes ces maisonnettes en tôle ou en paille autour desquelles on faisait pousser manioc, patate, maïs, banane… “Même durant la guerre de 39-45, on n’a pas senti de pénurie. Les Anglais avaient le sens du business et de l’organisation. Ils faisaient venir des choses, tout en encourageant les Mauriciens à planter et être autosuffisants. On pouvait vivre dans la misère, mais on n’avait pas le ventre vide.” Pas de grandes enseignes, de commerces et encore moins de magasins ou de supermarchés. Pourtant, en plusieurs occasions, Serge L’Hortalle a savouré biscuits et whiskys anglais. “À cette époque, tout le monde était clients de petites boutiques chinoises. On trouvait de tout avec eux. Et on pouvait même avoir le privilège de payer à la fin du mois.”

Spectacles culturels.

Rien d’étonnant si les Mauriciens apprécient autant le football. Ce fut l’un des premiers sports introduits par les Anglais. “Il n’y avait pas de terrain de foot. On appelait ça plutôt ti-laplenn dan kann”, raconte Vengrasamy Rungasamy. Il ajoute que le jeu de dames était aussi très répandu en fin d’après-midi, après les heures de travail. Pour Paul Domingue, connu pour avoir dirigé l’orchestre de la Police, impossible d’oublier que durant cette période précédent l’indépendance, “il y eut heureusement une grande importance pour les spectacles culturels et les concerts hérités de la présence française, sans aucune répudiation des Anglais. Au contraire, ils encourageaient ce genre d’événements. C’était aussi une façon pour eux de propager davantage la langue anglaise et tout ce qui y découle culturellement, favorisant le bilinguisme des Mauriciens”. C’est ainsi que le kiosque du Jardin de la Compagnie fut le lieu de rendez-vous pour de nombreux Mauriciens amateurs de bonne musique, évoque Serge L’Hortalle. “On n’avait pas de télévision et la radio diffusait uniquement trois heures de programmes.”

Vengrasamy Rungasamy, Paul Domingue et Serge L’Hortalle sont heureux d’avoir connu l’avant et l’après-indépendance de Maurice. Chaque période est certes différente et “incomparable”. Néanmoins, même en ayant été en faveur de l’indépendance, cela ne les empêche pas de dire que “le peuple a beaucoup appris et retenu de la présence anglaise. Il faut reconnaître que l’éducation à l’anglaise a donné au pays des professionnels de grand calibre dans divers domaines”.