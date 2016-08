Me Pramila Patten, éminent membre du comité des Nations unies pour l’élimination des discriminations envers les femmes (CEDAW), déplore les lacunes dans les lois sous l’Immigration Act, notamment celles concernant les étrangères mariées à des Mauriciens et qui perdent leur statut de résidente après la dissolution de leur mariage. Selon l’avocate, certaines provisions de la loi sous l’Immigration Act sont « cosmétiques et négligent la femme » et « doivent être amendées afin que la cause de ces femmes soit entendue ».

Me Pramila Patten a fait état de ces lacunes dans une lettre adressée à la ministre de l’Égalité des genres, Aurore Perraud. L’avocate, membre du CEDAW et qui compte 34 ans d’expérience au barreau mauricien, a tenu à attirer l’attention de la ministre sur la situation des étrangères mariées à des citoyens mauriciens et qui perdent leur statut de résidente à la suite d’un divorce ou après la mort du conjoint. Me Patten fait ainsi mention de l’article 6 (2) de l’Immigration Act qui stipule que ces femmes qui ont acquis un statut de résidente, perdront ce titre six mois après la dissolution du mariage, en cas de divorce ou décès.

Ainsi, le délai de six mois passé, l’épouse est considérée comme une immigrée illégale (prohibited immigrant) et doit être déportée dans son pays. Me Patten déplore que ces provisions de la loi « ne sont pas en harmonie avec la Convention pour l’Élimination de la Discrimination envers les femmes ». « Bien que ces lois soient gender neutral, elles ont plus d’effets négatifs sur les femmes immigrées que sur les hommes ». En effet, les statistiques du Passeport and Immigration Office démontrent que le plus souvent, comparé aux hommes, ce sont les femmes immigrées qui paient les pots cassés de leur divorce ou veuvage. Souvent, elles sont priées de plier bagage après la dissolution de leur mariage sans qu’il n’y ait d’enquête sur leur situation. « Par exemple, il n’est pas tenu compte du fait qu’elles ont des enfants et que bien souvent ces derniers sont déscolarisés et ces mères de famille doivent repartir de zéro après leur déportation ou doivent laisser leurs enfants derrière ». Les hommes, quant à eux, se remarient afin d’obtenir à nouveau un permis résidentiel. Selon Me Patten, ces provisions de la loi sous l’Immigration Act ne sont pas « gender sensitive » et « ne prennent pas en compte la vulnérabilité de la femme ».

Me Patten rappelle que dans plusieurs pays comme la France, le Canada, l’Italie, ceux du Royaume-Uni ou encore la Suisse, plusieurs Mauriciens ont épousé des étrangères et ont pu s’établir dans leurs pays malgré la dissolution de leur mariage. À Maurice cependant, selon les amendements à l’Immigration Act de 1973, l’épouse immigrée ne peut faire de démarches pour obtenir un visa indépendant ou ne peut contester l’enlèvement de son statut de résidente une fois son divorce prononcé. Me Patten soutient qu’il y a eu « plusieurs cas où l’épouse immigrée, de peur d’être déportée, a choisi de vivre avec son mari malgré un mariage qui bat de l’aile ».

Me Patten avance qu’en 2006, « le gouvernement avait introduit un Immigrant Investor Programme pour autoriser les immigrés à faire des investissements dans le pays, afin d’obtenir en retour un formal immigrant status. Toutefois, la plupart de ces femmes immigrées n’ont pas les moyens financiers pour bénéficier de ce programme. »

Me Patten demande ainsi à la ministre de l’Égalité des Genres de faire une gender analysis de l’Immigration Act et de la politique d’immigration afin de soutenir la cause de ces femmes immigrées et d’amender les provisions de loi qui ont un impact discriminatoire sur elles.