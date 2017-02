IMMIGRATION ILLÉGALE: Quarante étrangers placés en état d’arrestation

L’escouade du Passport and Immigration Office a procédé à une série d’opérations à travers l’île dans la nuit d’hier à ce matin en vue de traquer des ressortissants étrangers en situation illégale à Maurice. Ainsi, une quarantaine d’étrangers, ne détenant pas de permis ou dont le visa a expiré depuis longtemps, ont été placés en état d’arrestation. Ces opérations se sont déroulées dans des régions comme Pailles, Sodnac, Quatre-Bornes et Ébène.

Le décompte dressé officiellement à ce matin fait état de 18 venant d’Inde, dix du Bangladesh, huit du Népal et quatre du Ghana, dont trois femmes, sans aucun visa à Maurice, et cela depuis 2015 au moins. Certains étaient arrivés à Maurice avec des permis de touriste et d’autres avec des visas d’étudiants et qui, à l’expiration du permis de séjour, ont continué à rester à Maurice.

Ces 40 étrangers sont sous le coup d’une accusation provisoire d’Illegal Stay et devront comparaître devant les instances judiciaires appropriées avant d’être rapatriés de force dans leurs pays respectifs. Cette opération risque de n’être pas de tout repos pour le Passport and Immigration Office compte tenu du nombre de places à être réservées à bord des avions. Entre-temps, ces étrangers devront être placés en détention provisoire, un autre casse-tête pour les autorités policières. Affaire à suivre...