IMMOBILIER—MIPIM 2017: Participation d’une trentaine de professionnels

Une trentaine de professionnels participent actuellement au Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), dont l’édition 2017 se tient au Palais des Festivals, à Cannes, en France. La délégation est conduite par le Managing Director du Board of Investment (BoI), Ken Poonoosamy.

Lors de cet événement, qui réunit environ 20 000 participants, Maurice, indique le BoI, est promue comme « une destination sécurisante en matière d’investissements ». Les grands projets de développement dans l’immobilier seront présentés aux professionnels. La délégation, conduite par le Managing Director du BoI, Ken Poonoosamy, mènera à Cannes une campagne de marketing en vue de rehausser la visibilité de Maurice auprès des acteurs de l’industrie. La partie mauricienne souhaite conclure des partenariats stratégiques forts afin d’accélérer l’émergence de Maurice comme plateforme d’investissement innovante tournée vers la région.

Tenant compte des innovations numériques au sein du marché de l’immobilier ainsi que des changements au niveau géopolitique et des objectifs prioritaires fixés au plan environnemental, le BoI estime qu’une revue de la stratégie mauricienne en matière de développement du marché de l’immobilier s’avère une nécessité, et ce afin que le pays puisse continuer à jouer le rôle de “hub” régional de classe mondiale. Ces dernières années, rappelle le BoI, le MIPIM a été une plateforme « idéale » pour booster la visibilité de Maurice.

Cet événement réunit pendant quatre jours, soit du 14 au 17 mars, des acteurs influents du secteur de l’immobilier en tant que participants à des conférences et à des rencontres professionnelles. Il permet d’avoir un aperçu des dernières tendances en matière de développement immobilier avec l’exposition des grands projets de développement.

Le BoI annonce que son Managing Director a eu, en début de semaine, des sessions de travail avec des leaders des domaines de l’innovation technologique, de la recherche ainsi que du développement et de la création de technopoles. Ken Poonoosamy a rencontré des représentants de la Fondation Sophia Antipolis, qui a créé la première technopole en Europe, d’Accenture Technology Labs, la division Recherche & Développement d’Accenture, et du Centre Medico Sportif Mouratoglou. Par ailleurs, la délégation mauricienne a également eu des discussions avec des officiels de Team Côte D’Azur, l’agence de promotion des investissements de la Côte d’Azur.