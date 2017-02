IMMOBILIER : Le projet Highlands City soumis à Landscope Mauritius

Le plan directeur de Highlands City a été soumis lundi à Landscope Mauritius. Le plan a été exécuté par Place Dynamix, une société basée à Dubaï, et a été présenté par Ian Lyne, un dirigeant de la société. Highlands City fait partie des projets dont Landscope Mauritius a la responsabilité, tout comme l’exercice de réparation urbaine requis dans la Cybercité d’Ébène et le travail de régénération de Port-Louis, dont le point fort sera la création d’un boulevard urbain entre le rond-point du Caudan et celui du Freeport.

Landscope Mauritius est opérationnelle depuis novembre dernier et regroupe plusieurs compagnies étatiques, dont Stateland Development Company Ltd, State Property Development Company Ltd, Business Parts of Mauritius Ltd, Belle Mare Tourist Village Ltd, le Val Development Ltd et Les Pailles Conference Centre. Landscope Mauritius a lancé son logo la semaine dernière à l'occasion d'un atelier de travail réunissant une délégation réunionnaise, comprenant des cadres venant des secteurs de l'aménagement du territoire, du regroupement des communes, du logement social et de l'assainissement des quartiers. Les membres de la délégation ont visité la cybercité d'Ébène, le site identifié pour la construction de Highlands City ainsi que Port Louis. Une somme avoisinant Rs 700 M devrait être investie dans le cadre de ce projet en vue de la création des infrastructures routières, électriques et téléphoniques ainsi que du développement d'un réseau de distribution d'eau. Le développement de la cité de Highlands sera confié aux entreprises du secteur privé. Le projet devra être approuvé par le gouvernement avant d'être rendu public.