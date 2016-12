IMPORTATION DE BOEUFS : Des bouchers expriment leurs inquiétudes

L’inquiétude se lit sur le visage des bouchers qui dépendent uniquement de la viande bovine en provenance d’Afrique du Sud pour l’écouler sur le marché local. Après avoir pris connaissance qu’une éventuelle décision sera prise par le ministère de l’Agro-Industrie de stopper toute importation de boeufs, ils craignent pour la continuité de leurs activités.

“Nous ne sommes pas d’accord que le gouvernement nous pénalise. Nous avons remarqué un regain de confiance de la part de la population depuis l’arrivée de boeufs de l’Afrique du Sud”, observe un jeune boucher au Marché central de Port-Louis. Selon lui, les boeufs locaux inspirent peu de confiance aux consommateurs contrairement à la viande importée. Ce boucher, qui exerce ce métier depuis plusieurs années, soutient que c’est son seul gagne-pain. “Nous avons fait une demande de permis à la MMA pour continuer l’importation de boeufs si la MMA décide d’arrêter l’importation”, dit-il, ajoutant qu’un groupe de bouchers a eu des discussions avec des fournisseurs d’’Afrique du Sud qui étaient à Maurice mardi dernier. Pour lui, si le permis est obtenu, les démarches pour importer les boeufs prendront encore du temps et risquent d’affecter son travail. Son souhait est que la Mauritius Meat Authority (MMA) continue d’importer les boeufs de l’Afrique du Sud jusqu’à ce que les bouchers puissent eux-mêmes faire l’importation.

Pas de décision finale de sitôt selon la MMA

“La décision d’arrêter l’importation de boeufs de l’Afrique du Sud n’est pas définitive”, a déclaré le directeur général de la MMA, Rajesh Daumoo. Selon lui, aucune communication officielle n’a été émise de la part du ministère de l’Agro-Industrie et des négociations sont toujours en cours. “Nous ne sommes pas mandatés pour importer des boeufs, mais nous le faisons à cause des problèmes que nous avons eus suite à la fièvre aphteuse”, ajoute-t-il. Toutefois, il fait ressortir qu’une cargaison de 80 boeufs est arrivée au pays pour qu’il n’y ait aucun manque de viande de boeuf sur le marché en période festive. Les bouchers pourront eux-mêmes importer leurs boeufs sans passer par la MMA, dit-il.

600 boucs et moutons

de Rodrigues débarquent ce lundi

Pour pallier un éventuel manque de viande de moutons et de boucs sur le marché local en cette période de fin d’année, 600 animaux de Rodrigues ont été embarqués samedi et arrivent à Maurice ce lundi. C’est ce qu’a affirmé Rajesh Daumoo à Week-End. Ces animaux, selon lui, sont issus des fermes rodriguaises qui n’ont pas été affectées par la fièvre aphteuse. “Dès que ces animaux arrivent à la MMA, ils seront abattus suivant toutes les procédures”, assure-t-il. La tête, le sang et les pattes de ces bêtes ne seront pas vendus. Selon Rajesh Daumoo, ces animaux précommandés sont déjà en quarantaine à Rodrigues et toutes les précautions nécessaires seront prises par la MMA pour que la viande qui sera vendue sur le marché local soit propre et saine à la consommation. Le directeur général de la MMA fait ressortir que deux vétérinaires avaient fait le déplacement à Rodrigues pour une période de 15 jours dans le but d’effectuer des tests sur les 600 animaux, dont une prise de sang. Rajesh Daumoo avance que ces animaux sont sous surveillance jusqu’à leur embarquement. Après cette première cargaison, une deuxième est prévue le 30 décembre avec le même nombre d’animaux.

Rajesh Daumoo soutient que les procédures seront suivies jusqu’à ce que les animaux soient abattus.