IMPORTATION DE RS 7,5 M D'HÉROÏNE : Abandon de l'accusation provisoire contre le Dr Manish Naga

La charge provisoire d'importation d'héroïne qui pesait sur le Dr Manish Naga a été rayée au tribunal de Rose-Hill le 1er septembre par la magistrate Doorgeshnee Dinya-Mooloo suite à la décision du DPP de ne pas aller de l'avant avec cette affaire.

Le Dr Manish Naga, 38 ans, domicilié à Quatre-Bornes, avait été appréhendé par la brigade antidrogue lors d’un exercice de livraison surveillée le 16 novembre 2015. Un colis en provenance de Dar es Salam, en Tanzanie, et qui lui était adressé, avait été intercepté par l’ADSU. Le paquet renfermait un livre dans lequel avaient été dissimulés 518,5 g d’héroïne. Un chauffeur de 72 ans était ensuite venu réclamer le colis à la poste de Quatre-Bornes sous les directives du Dr Manish Naga. Avec l’aide du septuagénaire, l’ADSU avait monté une opération ayant conduit à l’arrestation du médecin à son cabinet, à Candos. Questionné, ce dernier avait nié toute implication dans cette affaire et avait aussitôt été placé en détention.

Le médecin avait été traduit au tribunal de Rose-Hill le 17 novembre, où une charge provisoire d'importation d'héroïne avait été retenue contre lui. Il avait obtenu la liberté conditionnelle à la Bail and Remand Court le 20 novembre contre une caution de Rs 100 000 et une reconnaissance de dettes de Rs 1 M. Son homme de loi, Me Yousouf Mohamed, SC, avait dans la foulée fait une requête pour que l'accusation provisoire pesant sur son client soit rayée. Cependant, la magistrate de la cour de Rose-Hill avait rejeté sa requête. Cette fois, sur avis du DPP, la cour de Rose-Hill a abandonné l'accusation provisoire portée contre lui.