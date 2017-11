IMRAN CHISTY : Je suis comblé et fier

Imran Chisty est entré dans l’histoire au Champ de Mars comme étant le jockey de Ready To Attack, qui a couru et gagné la fameuse course - pour le Grand Chelem de Gujadhur. Une Coupe d’Or pas comme les autres, qui s’inscrit pour la postérité. « Je suis comblé et fier », concède l’Indien au soir de cette dernière classique 2017.

Imran Chisty, c’est votre première victoire classique mauricienne. Et celle-là est loin d’être des moindres, puisque vous êtes désormais associé à l’histoire du Grand Chelem de Ramapatee Gujadhur au Champ de Mars…

Effectivement. Avec Patrick Merven j’ai remporté une semi-classique cette saison sur le dos de Beat The Retreat. Ready To Attack, en revanche, m’a offert une première classique à Maurice. Je suis à la fois comblé et fier d’avoir porté haut les couleurs de la casaque bleu électrique dans sa quête d'un nouvel exploit qui intervient 83 ans après l’épisode Winking-Amurdeeal Gujadhur.

La Coupe d’Or 2017 était la pièce essentielle pour compléter le puzzle Gujadhur ?

J’ai souvent entendu l’histoire des Gujadhur au Champ de Mars. On sentait que Ramapatee Gujadhur et sa famille voulaient ce quatre à la suite classique historique. Cette victoire, c’est la leur et celle toute leur équipe.

Ready To Attack, c’est assurément a classic horse ?

He’s such a lovely and classy horse. Il s’est offert deux classiques, la Duchesse et la Coupe d’Or 2017. C’est tout dire des qualités de ce cheval.

Racontez-nous cette Coupe d’Or 2017…

I was happy where I was sitting in the race. The pace was fast and I was in the middle of the bench. Le cheval était très bien physiquement. When I asked him an effort, he gave a good turn of foot and kept on going.

Quand avez-vous cru en la victoire ?

Juste avant le tournant final. Ready To Attack était si bien en main. Déjà, au training, il m’avait procuré de bonnes sensations. Mukund (Tikanand) était lui très confiant dans le paddock samedi. He fancied him (Ready To Attack) strongly. Il m’a d’ailleurs dit : « It will be between you (Ready To Attack) and Enaad. But I prefer it to be you. » (rires)

Aviez-vous fait votre homework sur cette course classique ?

Oui. I viewed the video films of Ready To Attack on Thursday. Tout cela m’a énormément aidé samedi.

Vous étiez, un moment, pressenti pour piloter Kremlin Captain …

Quand j’ai entraîné Kremlin Captain le mardi précédant la Coupe d’Or, I was not happy with his fitness. Et j’ai dit : « M. Soon (Gujadhur), please don’t run the horse in the Gold Cup. » I really appreciate the trainer listened to me. Quant au choix entre Tandragee et Ready To Attack, je n’ai pas hésité. Je suis content d’avoir pris la bonne option.

Vous aviez victorieusement démarré la dernière journée classique 2017. Était-il un gagnant attendu selon vous ?

In Your Face is a decent horse. Il avait terminé pas trop loin de Raheeb pour ses débuts chez nous. The stable was confident. He’s an upcoming horse.

Le groupe était-il plus confiant avec le gros favori Varadiso ?

Oui, définitivement. Habituellement, Varadiso saute très vite à l’ouverture des stalles et fait la course à l’avant. Cette fois, il a été emprunté. He was a dead horse before entering the straight.

Ice Run et Jullidar non plus n’ont pas brillé comme à leur habitude…

Ice Run is a different horse when he goes in front. Je ne pense pas qu’il ait aimé les conditions samedi. C’était difficile. Mais j’espère qu’il va vite se racheter. Tout comme Jullidar, seulement troisième. Il donne l’impression qu’il peut conclure. Mais il lui manque souvent un petit quelque chose.

La saison 2017 tire à sa fin. Êtes-vous satisfait de votre parcours chez Patrick Merven ?

I think we enjoyed some good moments. J’ai remporté 14 victoires (15 au total) contre 12 deuxièmes places. Globalement, je suis content.

On parle d’une nouvelle participation de Chisty au Week-End international. Confirmez-vous votre présence à ce grand rendez-vous hippique ?

Ce matin même (samedi dernier), on en a parlé, M. Khalid (Rawat) et moi. Je dis merci au MTC pour son invitation. Je viens défendre mon titre acquis l’an dernier.

Verra-t-on Imran Chisty au Champ de Mars en 2018 ?

Hopefully. On a commencé à discuter Patrick (Merven) et moi. Mais il y a encore du temps. C’est agréable de travailler avec lui et le groupe.