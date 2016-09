INAUGURATION - « BONNETS DE PRIÈRE » : Une ouverture sur les différents pans de la culture mauricienne

Emmanuel Richon, le conservateur du Blue Penny Museum (BPM), place l’exposition sur les bonnets de prière dans le fil de la démarche interculturelle qui l’a emmené à organiser précédemment des expositions sur « Les saris », « La boutique chinoise », « Le séga », comme autant d’ouvertures sur les différents pans de la culture mauricienne, voire universelle. « La culture islamique fait partie de ma culture en tant que Mauricien, et elle est aussi partagée par des milliards de personnes sur terre », dit ce cosmopolite.

Le conservateur du BPM s’est félicité de ce que son projet d’une exposition sur les bonnets de prière musulmans ait eu un écho favorable parmi les fidèles et des notables de foi musulmane, dont l’ancien président de la République Cassam Uteem et les dirigeants de la mosquée Al Aqsa parmi lesquels figure son secrétaire, M. Sayed Ibrahim Ameer Meea. Au fil des huit derniers mois (puisque l’idée de tenir une telle expo ne remonte qu’au mois de février de cette année), les fidèles offrant un bonnet pour être exposé n’ont cessé de croître si bien qu’à la fin 200 ont trouvé place dans le musée.

« Les gens ont accepté de prêter quelque chose de très intime, directement lié à la foi, à leur rapport avec Dieu, parce qu’ils savent aussi que c’est quelque chose d’universel », a souligné Emmanuel Richon.

« J’ai revécu

mon enfance »

Le secrétaire de la mosquée Al-Aqsa, M. Meea, a souligné le fait qu’au lieu de prière mythique du faubourg de l’Est, le port du bonnet fait partie d’une longue tradition qui remonte au début du 19e siècle, et que le choix d’Al-Aqsa comme un des partenaires dans l’expo sur les bonnets de prière au BPM a honoré ses fidèles. Il voit dans cette mise en relief du bonnet de prière une pierre ajoutée à la construction de l’île Maurice pluriculturelle et multiethnique.

Prenant ensuite la parole, le président Cassam Uteem avoue avoir réalisé dès le départ la portée et la pertinence de l’exposition sur les bonnets de prière (dont, a-t-il poursuivi, le concepteur et l’organisateur est le seul Emmanuel Richon) pour les Mauriciens en général. Quel voyage dans le temps, cela aura été pour le président Uteem lui-même: « J’ai revécu avec l’idée de M. Richon, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. J’ai revu mon bonnet, le petit bonnet noir que je portais au madrassa, le bonnet ‘passe-thé’, mon bonnet à la pakistanaise ou à l’indienne que j’ai porté lors de mon mariage, le bonnet Nazroo que l’on portrait pour la fête d’Eid-ul-Fitr ou la fête de Bakr-Eid.»

Et d’ajouter qu’à Maurice et dans le monde des centaines de millions de personnes portent ces bonnets de prière, que le bonnet de prière est un des symboles forts de l’Islam, tout en regrettant qu’ailleurs, chez les amateurs d’amalgames, les couvre-chefs, les signes extérieurs de la religion font polémiques et son jugés incompatibles avec une société dite

« laïque ».