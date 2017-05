INAUGURATION DU CENTRE D’ÉVEIL SAN’S ANGEL : 25 enfants des régions défavorisés seront encadrés

Grand moment d’émotion vendredi lors de l’inauguration du Centre d’Éveil San’s Angel de Caritas. Peggy Soobiah, directrice Corporate Risk & Advisory, membre de comité CRS de l’IFS-Sanne, lors du discours d’ouverture a indiqué que « this project is testimony of what can be achieved when the private sector, NGOs like Government Institutions work closely together, leveraging each other’s expertise in delivering sustainable and cost effective programmes within a very short lead-time. »

La IFS-Sanne est un des pionniers dans le secteur du Global Business, présent depuis 25 ans à Maurice. Cette société s’est aussi engagée dans le CSR en mettant l’emphase sur l’éducation, le social, l’intégration, l’empowerment des femmes, l’entrepreneuriat, entre autres… « On a mis en place des piliers en vue de créer un impact. L’année dernière, un des cofondateurs de IFS-Sanne, Couldip Basantalala, qui a eu un terrain en héritage à Beau-Bassin, a décidé d’en faire don au Centre de Caritas d’où la création du Centre d’Éveil San’s Angel. Avec Caritas, un travail a été fait en amont et on est fiers aujourd’hui de l’ouverture du Centre qui accueillera dans les prochains jours 25 enfants des régions défavorisées, dans la tranche d’âge de 2 à 4 ans. Ce projet a été géré sur une base purement volontaire de la part du CSR committee, des employés de IFS-Sanne et d’autres amis », indique Peggy Soobiah.

Dans le même ordre d’idées, Peggy Soobiah trouve important qu’il y ait des Guidelines « driven by National CSR Strategy coupled with appropriate governance ». « C’est aussi important pour le secteur privé d’être flexible dans son approche, de gérer et de mettre des fonds CSR à la portée des plus démunis. C’est selon moi la recette idéale dans notre lutte contre la pauvreté à Maurice ». À noter que les enfants bénéficieront d’un goûter, d’un plat chaud et que le centre a été aménagé avec des équipements modernes. Est aussi prévu, un concept intégré entre ces élèves et leurs parents. « On ne veut pas dissocier l’enfant de sa famille et dans le programme on a insisté pour inclure la famille, son rôle au sein de la société et sa contribution à l’épanouissement de l’enfant. On insiste beaucoup sur l’accompagnement des parents ».