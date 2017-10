INAUGURATION - RÉSIDENCE BRIQUETTERIE : Hommage à Georgy Augustin Candahoo

Le lord-maire, Daniel Laurent, et le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ont procédé à l'inauguration du huitième terrain de foot synthétique de Port-Louis et d'un espace vert à Résidence Briquetterie, Sainte Croix. C’est dans une atmosphère festive que les habitants ont accueilli les invités. C’était d'ailleurs la première fois qu’un Premier ministre y a mis les pieds.

Le but de ce nouveau projet est de contribuer au développement de la capitale. « Avec ce nouveau terrain qui a été aménagé, cela prouve que tous les endroits qui se trouvent à Maurice sont considérés », a souligné Daniel Laurent, qui s'est dit « fier et heureux » que ce projet a pu voir le jour.

Cet habitant de Briquetterie trouve que ce terrain pourra à sa manière aider dans le combat contre la drogue, phénomène qui est en hausse dans la capitale. « Beaucoup de jeunes sont victimes du fléau de la drogue. En tant qu’habitant de Briquetterie, je suis vraiment content qu’avec l’aide du ministère des Sports ce projet a pris naissance. »

Le terrain porte le nom d’un ancien habitant de cette localité, Georgy Augustin Candahoo, qui a été un travailleur social qui a aussi eu une carrière politique. « J’ai côtoyé ce grand monsieur durant sa carrière en étant plus jeune. Sa contribution pour la ville de Port-Louis n’a pas été mise de côté », a indiqué le Premier ministre.

« Cela ne s’arrêtera pas là, on souhaite développer davantage les quartiers. Le sport et le loisir sont vraiment une priorité pour le gouvernement. Les statistiques parlent d’elles-mêmes, très peu de Mauriciens pratiquent le sport et je souhaite que grâce à ces nouveaux terrains construits à travers le pays, les habitants de l’île d'adonnent à une discipline sportive », a ajouté Pravind Jugnauth.

Lors de cette inauguration, deux équipes de la Premier League, La Cure Sylvester et Roche Bois Bolton City, se sont vu remettre des survêtements.