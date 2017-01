INCENDIE - CHEZ LE DÉPUTÉ FRANCO QUIRIN : Les climatiseurs peut-être à l’origine du sinistre

Un incendie a éclaté jeudi vers 5h dans la maison du député du MMM Franco Quirin, à Beau-Bassin, absent au moment du sinistre et ayant ensuite été informé par des voisins. Après l’alerte, les pompiers n’ont pas tardé à arriver sur les lieux et ont pu maîtriser l’incendie. Questionné par Le Mauricien, le député mauve croit que les climatiseurs, qui se trouvaient dans les chambres, pourraient être à l’origine de l’incendie, qui a causé beaucoup de dégâts. Selon une première estimation, des climatiseurs, des armoires, des vêtements, des téléviseurs et des meubles ont été complètement ravagés par les flammes.