INCIDENTS - ARRESTATION DE RITTOO, JEETAH ET SAYED-HOSSEN : La décision du DPP attendue

Les trois anciens ministres du Ptr Devanand Rittoo, Rajesh Jeetah et Cader Sayed-Hossen ainsi que cinq autres activistes du parti devront comparaître le 3 novembre devant la cour de district de Port-Louis. Ils répondent des charges de “taking part in an unlawful assembly” et “obstruction of road”. Ils avaient été arrêtés devant les Casernes en attendant l'arrivée de leur leader, Navin Ramgoolam. La police avait, lors de la dernière audience, informé la cour que l'enquête a été bouclée et que le dossier a été envoyé au bureau du DPP, qui devra décider de la marche à suivre. Une charge de “assault against an agent of the civil authority” a aussi été retenue contre l'ex-ministre de la Jeunesse Devanand Rittoo. Un policier affecté à la CID de Port-Louis avait en effet consigné une déposition contre Devanand Rittoo, qu’il accuse de l’avoir agressé avec un blouson lors des échauffourées. Outre les quatre anciens ministres, les autres accusés, des sympathisants du parti travailliste, sont Cassam Dhuny, Ramnarain Madhukar, Antonio Ramasawmy et Ali Dhoorundhur.

COUR INTERMÉDIAIRE | Accident mortel en 2016

Début du procès du député Thierry Henry

Le procès intenté à l’ex-PPS et député du PMSD Thierry Henry, impliqué dans un accident mortel survenu en 2016 à Bois-Marchand, sera entendu ce lundi en Cour intermédiaire, où il fait face à cinq accusations. Il a plaidé non coupable. Le 24 avril dernier, le bureau du DPP avait logé les charges formelles contre Thierry Henry dans l’accident mortel lors duquel sa BMW avait heurté Stéphane André, un habitant de Congomah, alors âgé de 24 ans. L’ex-PPS et député du PMSD répond de cinq accusations en Cour intermédiaire, soit d'homicide involontaire par imprudence, de refus de se soumettre à un alcotest, de refus de soumettre un échantillon de sang pour des analyses, de conduite en état d’ivresse et d'entrave à l’enquête policière.

COUR | Attentat à la pudeur

L'Américain Zachary Bruder fixé le 3 novembre

L'Américain Andrew Zachary Bruder, 38 ans, poursuivi en Cour intermédiaire sous des charges de coups et blessures et d'attentat à la pudeur, avait décidé de plaider coupable sous deux charges d'attentat à la pudeur, commis sur sa belle-fille en 2012 et 2013 alors que la victime avait 8 ans. L'Américain avait initialement plaidé non coupable des cinq accusations portées contre lui, dont trois charges de coups et blessures, qui auraient été perpétrés sur son ex-femme. Avec sa décision de plaider coupable d'attentat à la pudeur, la poursuite a décidé d'enlever les charges de coups et blessures retenues contre lui. Le magistrat Pranay Sewpal a reconnu l'accusé coupable des charges d'attentat à la pudeur et prononcera sa sentence le 3 novembre.