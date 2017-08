INCOME TAX : La date butoir pour les déclarations fixée au 2 octobre

Le directeur général par intérim de la MRA, Mario Hannelas, a lancé hier après-midi l'exercice 2017 de déclaration d’impôts pour les contribuables individuels ainsi qu'une « online survey » auprès de ces mêmes contribuables sur les services que leur offre la MRA. Deux dates importantes à retenir : le 2 octobre comme ultimatum pour la soumission des déclarations d'impôts par tous les contribuables et le 16 octobre pour ceux choisissant de le faire par voie électronique.

« En 2016, 90% des contribuables avaient soumis leur déclaration d’impôt par voie électronique, soit 90% d'entre eux. C’est un record », a déclaré Mario Hannelas, qui dit espérer voir « le même enthousiasme » chez les contribuables cette année également. « Comme c’était le cas en 2016, les contribuables devront à nouveau utiliser leur Tax Account Number (TAN) et leur mot de passe pour accéder au portail de la MRA afin de soumettre leur déclaration. Les mots de passe ont déjà été envoyés. »

En ce qui concerne le paiement de la taxe, la MRA a introduit cette année le système “direct debit” en sus des autres modes de paiement qui existent déjà. « Les contribuables qui choisissent ce mode de paiement doivent indiquer leur numéro de compte bancaire. Ils ne peuvent utiliser le compte d’une autre personne pour payer la taxe », a fait ressortir D. Ramdin, directeur de l'Operational Services Department à la MRA. Les autres modes de paiement sont l'Internet Banking, disponible à travers les banques suivantes : l'ABC Banking Corporation, Afrasia Bank, Bank One, Barclays Bank, HSBC, MauBank, SBI et State Bank. Les paiements via carte de crédit, MasterCard et Visa sont aussi acceptés si le montant de la taxe à payer ne dépasse pas les Rs 25 000. Les paiements sont aussi possibles en espèce ou par chèque aux comptoirs de la MRA, situés à l'Ehram Court, Port Louis, du lundi à vendredi de 9h à 15h30. Les contribuables ayant un compte à la SBM peuvent payer à travers les guichets automatiques de cette banque. Autres possibilités : par SMS, en utilisant le service Orange Money Service de Mauritius Telecom, et à travers le service MCB Juice de la MCB.

Par ailleurs, Mario Hannelas a déclaré que la MRA s’est engagée à offrir « un service de qualité » au public. Dans ce contexte, elle a lancé hier une “online survey” en vue de recueillir les impressions des contribuables. « Nous voulons avoir les avis des contribuables sur la qualité de notre service. Nous pensons que c’est le moment idéal pour effectuer un sondage et encourager les contribuables à y participer. La MRA compte offrir trois prix, soit de Rs 25 000, Rs 15 000 et Rs 10 000. En participant à ce “survey”, les contribuables aideront la MRA à améliorer la qualité de ses services », a-t-il fait ressortir, avant de rappeler que la loterie lancée il y a quelques années, dans le but d'encourager les contribuables à opter pour la voie électronique, se poursuivra.

Comme chaque année, des officiers de la MRA seront sur le terrain les 23 et 24 septembre de 8h30 à 16h dans les centres habituels pour aider les contribuables à remplir leur fiche d’impôt à : Port Louis (Head Office); Triolet (Maheshwarnath Govt School), Goodlands (D. Hurry Govt School), Rivière-du-Rempart (Bheewa Mahadoo Govt School); Flacq (R. Gujazdhur Govt School); Quartier-Militaire (R. Edward Walter Govt School); Mahébourg (Willoughby Govt School); Rivière-des-Anguilles (Rivière des Anguilles Govt School); Rose-Belle (Seegoolam Torul Govt School); Bambous (Bambous ‘A’ Govt School); Curepipe (Royal College of Curepipe); Mesnil (Mesnil Govt School); Vacoas (Aryan Vedic Hindu Aides School); La Louise (Louis Nellan Govt School); Quatre-Bornes (Baichoo Madhoo Govt School); Rose-Hill (Notre Dame des Victoires RCA); Beau-Bassin (Philippe Rivalland RCA); Saint-Pierre (Saint-Pierre RCA); et à Rodrigues (Port-Mathurin) du 28 septembre au 2 octobre 2017.