INDE-MAURICE : Les Mauriciens d’origine indienne désormais éligibles à l’OCI

Les Mauriciens d’origine indienne sont désormais éligibles à la carte Overseas Citizens of India (OCI). C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, en présence du haut-commissaire de l’Inde, Abhay Thakur, et du ministre des Affaires étrangères par intérim, Mahen Seeruttun. Depuis le retrait du PIO, selon le ministre, les Mauriciens concernés étaient privés de ce privilège. La carte OCI, elle, est plus avantageuse que le PIO, ajoute-t-il. Pour le haut-commissaire indien à Maurice, cette carte devrait être considérée comme une Permanent Residency pour l’Inde. Par ailleurs, le grand argentier figure parmi les 30 récipiendaires, issus de divers pays, du Pravasi Bharatiya Samman Award 2017.

C’est lors de la 14e édition du Pravasi Bharatiya Divas, le 8 janvier, que le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé cette dispense spéciale pour Maurice, et qui permettra désormais à tous les Mauriciens d’origine indienne d’être éligibles à la carte OCI, a indiqué Pravind Jugnauth. Il a remercié le Premier ministre pour ce geste avant d’expliquer que « les Mauriciens dont les ancêtres sont venus de l’Inde pendant la période britannique avaient eu la carte PIO (People of Indian Origin) mais, depuis le retrait de ce plan, ils en étaient privés ». De l’autre côté, la carte OCI était jusqu’ici réservée aux immigrants. « Nous avons estimé que la plupart des Mauriciens d’origine indienne auraient aimé conserver un lien étroit avec le Bharat Mata. » C’est ainsi, poursuit Pravind Jugnauth, que le point fut soulevé avec Narendra Modi lors de la visite du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, à New Delhi en octobre 2015. « Et durant ma visite également en Inde, quand j’ai eu le privilège de rencontrer le Premier ministre Modi, je lui ai à nouveau demandé de considérer notre requête. »

Le MGI et les Archives nationales ont collaboré avec une délégation interministérielle indienne venue à Maurice prendre connaissance des traces des ancêtres des Mauriciens d’origine indienne. Les avantages de la carte OCI, selon Pravind Jugnauth : alors que la validité de la carte PIO était limitée à 15 ans, l’OCI est valide à vie. De plus, la carte PIO était éligible à ceux se trouvant parmi les quatre premières générations depuis l’arrivée des premiers ancêtres à Maurice. Pour le ministre, cette annonce « augure de bonnes choses » et « aidera à cimenter davantage les relations croissantes » entre nos deux pays. « Maurice bénéficie une fois de plus d’un traitement spécial de l’Inde. »

Pour le haut-commissaire de l’Inde à Maurice, « it’s an outcome of sustained effort from both sides ». Aussi longtemps qu’un Mauricien peut prouver qu’il est d’origine indienne, il peut faire une demande pour une carte OCI. La carte permet « d’ouvrir une petite entreprise en Inde, d’y travailler, de faire l’acquisition d’un appartement et de voyager autant qu’il le souhaite dans le pays ». Et de préciser que ce geste de l’Inde « n’est pas une concession, mais une reconnaissance du fait que Maurice ait su préserver cette culture ».

Quant à la reconnaissance conférée à Pravind Jugnauth par le gouvernement indien, le ministre a dit l’attribuer à tout le travail abattu durant sa carrière mais également à tous ceux qui ont collaboré avec lui. « Je pense que c’est plus une reconnaissance pour Maurice. »