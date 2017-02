INDE-MAURICE : Un MoU pour dynamiser le mouvement coopératif

Le ministre de l’Activité économique, de l’Entreprise et des Coopératives, Sunil Bholah, a signé récemment un MoU avec la National Cooperative Union of India (NCUI), afin de faciliter une collaboration plus efficace entre les deux parties. Il devrait aussi permettre au mouvement coopératif mauricien de bénéficier de l’expertise de l’Inde en matière de formation et de transfert de technologie. C’est le ministre indien de l’Agriculture, Radha Mohan Singh, qui a signé le protocole d’accord au nom du gouvernement indien. Selon Sunil Bholah, ce protocole d’accord sera déterminant dans la réalisation de sa vision de moderniser et de redynamiser le mouvement coopératif mauricien. « Étendu sur une durée de cinq ans, le MoU permettra à des milliers de coopérateurs mauriciens d’accroître leur capacité à plusieurs niveaux ainsi que dans divers secteurs de l’agroindustrie, dont le sucre, la pêche et le secteur laitier », dit-il. Le ministre déclare que le mouvement coopératif mauricien qui date de plus de 100 ans, comptant 1 143 sociétés, a fait ses preuves dans la lutte contre la pauvreté à travers les créations d’emploi. « Ce mouvement sera appelé à devenir plus performant en s’appuyant désormais sur le savoir-faire de l’Inde, où se trouve le plus grand mouvement coopératif au monde », déclare-t-il. Cette année, la démarche sera de dynamiser le mouvement en vue d’assurer sa continuité. « Mon ministère a lancé en 2015 un plan d’action triennal pour la restructuration du secteur coopératif axé sur les programmes et les activités susceptibles de contribuer au rajeunissement du mouvement à Maurice. Ce secteur est relativement vieillissant, il est difficile de motiver les jeunes à s’y joindre », souligne-t-il. Pour sa part, le ministre indien de l’Agriculture déclare que le mouvement coopératif dans son pays continue à faire ses preuves sur le plan économique. « Grâce aux sociétés coopératives, les agriculteurs ont pu augmenter leurs salaires de manière conséquente », fait ressortir Radha Mohan Singh. Durant sa visite en Inde, Sunil Bholah a visité l’Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.