INDE/MAURICE—CULTURE COMMUNE : Le haut-commissaire indien souhaite un spectacle annuel

Le haut-commissaire indien à Maurice, Abhay Thakur, a exprimé le souhait que l’Inde et Maurice présentent un spectacle au moins une fois par an « pour célébrer l’identité commune des deux peuples », à l’instar de celui qui a eu lieu samedi au Centre Indira Gandhi pour la culture indienne (IGCIC), à Phoenix. Ce spectacle a tenté de mettre en avant « the common cultural identity that brings you and us together and the close links that bind India and Mauritius together», a affirmé le haut-commissaire lors d'un discours à cette occasion.

La haute commission indienne à Maurice a organisé un spectacle intitulé “Pehchaan” pour marquer le 68e anniversaire de la République de l’Inde. Abhay Thakur a souligné pour l’occasion que Maurice, tout comme l’Inde, est une société multiethnique et multilingue dynamique, mais avec une identité distincte. Et d’observer que « les Mauriciens viennent de diverses parties de l’Inde et maintiennent encore une connexion ombilicale avec la Grande péninsule ». D’où la décision de proposer un spectacle commun, qui verrait la participation d'artistes mauriciens venus de différents groupes culturels et linguistiques – hindi, bhojpuri, tamil, télégou, marathie et ourdou – et indiens.

À cette occasion, les invités présents, dont le ministre Mentor, sir Anerood Jugnauth, et son épouse, Lady Sarojini, le Premier ministre adjoint Ivan Collendavelloo et le ministre des Arts et de la Culture Prithviraj Roopun ont pu apprécier les prestations du joueur de santur, le pandit Abhay Sopori, et de la chanteuse soufie Ragini Rainu. Les différents groupes locaux ont présenté un spectacle mettant en avant leur héritage indien.