INDÉPENDANCE 2017 : Évocations autour du 12 mars 1968

L’accession de Maurice à l’indépendance étant irréversible après la victoire du Parti de l’Indépendance (une alliance composée du Parti travailliste du Dr Seewoosagur Ramgoolam, du Comité d’Action Musulman, d’Abdool Razack Mohamed, et de l’Independent Forward Bloc, de Sookdeo Bissoondoyal) qui rafle 39 des 62 sièges à pourvoir aux élections générales du 7 août 1967 au détriment du Parti mauricien, de Jules Koenig et Gaëtan Duval, qui obtient 23 sièges, un peu plus de sept mois plus tard, c’est chose faite. Le 12 mars 1968, à midi exactement, le quadricolore mauricien flotte au Champ-de-Mars.

Dans les lignes qui suivent, nous puisons surtout du livre * “On the wings of destiny – A. Raouf Bundhun” (2010) de Bhishmadev Seebaluck, les souvenirs que ce dernier ainsi que l’ancien vice-président de la République Raouf Bundhun gardent de ce tournant dans l’histoire du pays. Nous nous référons parfois à Moonindra Nath Varma, The Road To Independence (1976) et au Dimanche du 7 mars 2010, N° 2672. Les deux hommes, Raouf Bundhun et Bhishmadev Seebaluck, ont évolué au sein de la Port-Louis Youth Federation aussi bien que dans le camp des indépendantistes.

« Nous avons également partagé autre chose – nous avons tous deux contribué à l’hebdomadaire Mauritius Times au cours de la même période dans les années 1960, en soutenant la lutte pour l'indépendance », écrit Bhishmadev Seebaluck. « Raouf avait rejoint la politique active, mais j'ai préféré agir dans l’ombre. Beaucoup d'entre nous, jeunes, avaient rejoint la mêlée, alors que beaucoup d’autres avaient abandonné le pays par crainte de l'incertitude et de l'inconnu… » Suivant une requête du Dr Seewoosagur Ramgoolam, le gouvernement britannique fixa la date de l’accession officielle de Maurice à l’indépendance au 12 mars 1968. Pourquoi le 12 mars ? Bhishmadev Seebaluck a rapporté l’explication qu’a donnée SSR lui-même à Raouf Bundhun, qui venait de se faire élire sous la bannière du Parti de l’Indépendance:

« La date symbolique du 12 mars avait été choisie sans explication quant à son choix. La curiosité de Raouf le conduisit à la résidence de sir Seewoosagur, rue Desforges. « Vous, les jeunes, ne lisez pas assez », fit observer le bon Chacha, avant d'expliquer que la date commémorait l'anniversaire de la Marche de Dandi, la Grande Marche du sel que Mahatma Gandhi avait entreprise en 1930. Le 12 mars 1930, Gandhi avait quitté l'ashram de Sabarmati à Ahmedabad, à Gujerat, avec 78 combattants de la liberté pour se diriger vers le village côtier de Dandi en signe de protestation contre la taxe britannique sur le sel. Il couvrit les 390 kilomètres jusqu’à Dandi à pied en 25 jours, et il rompit les lois du sel le 6 avril. Cela fut suivi par des millions d'Indiens comme un acte de désobéissance civile pacifique contre l’Empire britannique. Ainsi, le 12 mars était une date hautement symbolique pour mettre un terme à l’administration coloniale britannique à Maurice. »

Les préparatifs pour la première fête de l’Indépendance eurent lieu malheureusement sur fond de tensions et d’émeutes raciales. Un des volets de ces préparatifs était d’ordre dévotionnel avec des rassemblements des fidèles pour des prières dans les principaux lieux de culte. « Plus tôt, le dimanche précédant la fête de l'Indépendance, des prières spéciales avaient été dites dans les principaux lieux de prière de l'île – à la cathédrale St-James, la cathédrale St-Louis, l'Arya Bhawan, la mission Ramakrishna, le Jummah Musjid, la pagode Kwan Tee, entre autres, demandant à Dieu de déverser ses bénédictions sur la nation naissante et de la protéger. » Entre-temps, un comité de sélection travaillait sur le choix de l’hymne national, qui fit l’objet d’un concours. C’est le texte de Jean-Georges Prosper “Motherland” qui fut retenu et mis en musique par Philippe Gentil.

La Port-Louis Youth Federation était activement engagée aux côtés des responsables de l’installation de l’infrastructure et de la logistique pour la cérémonie d’échange de drapeaux entre le pouvoir colonial britannique et la jeune nation mauricienne en devenir, le 12 mars au Champ-de-Mars. Une tâche qui ne fut guère facile avec la pluie jouant au trouble-fête la semaine précédant le jour J. Confidences de Bhishmadev Seebaluck:

« Il avait plu abondamment sur l'Île Maurice au cours de la semaine précédant le jour de l'Indépendance. Ce déluge a été perçu comme un symbole du ciel, destiné à évacuer dans les torrents d’eau l'époque de la colonisation. J'étais le président de la Fédération de Jeunesse de Port-Louis à l'époque, et nous avions pris la responsabilité d'organiser l'installation de l’infrastructure requise pour les célébrations au Champ-de-Mars en collaboration avec des personnes venant d'autres secteurs et organisations. C'était par pur amour que l’on bravait la pluie battante, nous attelant à des tâches différentes sur le terrain, trempés jusqu’aux os, alors que plusieurs de nos aînés avaient cherché refuge et nous regardaient comme des spectateurs tétanisés. La pluie s’était calmée le jour de l’Indépendance, laissant la place à un soleil rayonnant d’espoir et d’expectative, annonciateur de jours heureux. »

Et arrive le jour J, où les artisans de l’indépendance et les invités prennent place dans les loges devant une foule composée de personnes venues des quatre coins de l’île. Auparavant, SSR aura prêté serment comme Premier ministre au Château de Réduit devant le gouverneur général sir John Shaw Rennie:

« Sir Seewoosagur Ramgoolam prêta serment comme Premier ministre de Maurice au château du Réduit devant sir John Shaw Rennie le 12 mars 1968 au matin. Parmi ceux présents à cette occasion étaient son épouse Lady Sushil, et leur fils de 19 ans Navinchandra et leur fille Sunita. Un invité très spécial présent au château du Réduit ce jour-là était le Dr Cheddi Jagan, de Guyane, un ami personnel de sir Seewoosagur Ramgoolam et un grand champion du socialisme. »

Et à midi, tout le monde est au Champ-de-Mars pour la cérémonie de lever du drapeau qui se déroule dans une atmosphère chargée d’émotions. Le quadricolore fut hissé par l’Inspecteur Roger Palmyre de la SMF alors que l’Union Jack était descendue par le lieutenant britannique D.E. Wenn en présence du gouverneur général sir John Shaw Rennie et du Premier ministre sir Seewoosagur Ramgoolam:

« La cérémonie de lever du drapeau eut lieu au Champ-de-Mars le même jour à midi. Les forces de l’ordre précédées de l’orchestre de la Police prirent place au milieu du Champ-de-Mars en face des tribunes, où les dignitaires et les invités avaient pris place. C'était l'un des moments les plus solennels que le pays vivait dans les annales de son histoire. Une émotion intense remplit les cœurs des 150 000 personnes présentes alors que l'Union Jack descendait et que le quadricolore rouge-bleu-jaune-vert fut hissé dans le ciel au son glorieux de l’hymne national ‘Mère Patrie’ (Motherland), accompagné de l’orchestre de la Police. L'île Maurice scellait ainsi son nouveau destin pour le meilleur et pour le pire. Une salve de 31 coups de canon fut tirée par les soldats de la Special Mobile Force (SMF) alors que les navires ancrés dans le port faisaient entendre leurs sirènes. »

C’est avec une certaine nostalgie que l’ancien vice-président de la République Raouf Bundhun se souvient personnellement de ce moment historique et des événements de cette journée exceptionnelle. « Après avoir salué le drapeau mauricien caressant le ciel pour la première fois, le Dr Ramgoolam retourna aux Loges. Là, il fut chaleureusement accueilli par son ami Razack Mohamed. Les deux géants de la politique mauricienne et architectes de l'indépendance s’embrassèrent et pleurèrent comme deux gosses, tant le moment qu'ils vivaient et que nous vivions tous avec eux était chargé d’émotions. Ils semblaient se dire l'un à l'autre, alors que des larmes ruisselaient sur leurs joues: « Nous avons réussi ! »

* Une version en français de ce livre est en chantier et paraîtra dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’Indépendance. La version anglaise du livre “On the wings of destiny – A. Raouf Bundhun” est disponible aux Éditions de l’océan Indien.