INDÉPENDANCE DE L’INDE- 70E ANNIVERSAIRE : Abhay Thakur: « L’Inde et Maurice partagent les mêmes idéaux »

Les expatriés indiens munis de drapeaux et arborant les couleurs de l’Inde se sont rendus en grand nombre mardi matin au centre culturel Indira Gandhi à Phoenix dans le cadre du 70e anniversaire de l’Indépendance de l’Inde. Des ouvriers indiens et des officiers de la marine indienne ont assisté à cette cérémonie où le tricolore indien a flotté au haut du mât et à côté du buste d’Indira Gandhi se trouvant dans la cour du centre. Le haut commissaire de l’Inde à Maurice, Abhay Thakur a procédé à la cérémonie de lever du drapeau et a ensuite donné lecture du discours du nouveau président indien, Ram Nath Kavind.

Dans son discours prononcé dans l’auditorium avant le début du volet culturel des célébrations, Abhay Thakur a rappelé que l’Inde et Maurice partagent les mêmes idéaux de coexistence pacifique et d’harmonie sociale. La Grande Peninsule, a-t-il dit, sera toujours aux côtés de Maurice dans la réalisation des grands projets.

Dans la soirée de mardi, les dirigeants des partis politiques étaient présents à la réception organisée par le haut commissaire indien à l’hôtel Le Meridien. La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, le PM, Pravind Jugnauth, le ministre mentor, Sir Anerood Jugnauth, le leader de l’Opposition, Xavier Luc Duval, le leader du MMM, Paul Bérenger et celui du Parti Travailliste, le Dr Navin Ramgoolam et Alan Ganoo, leader du Mouvement patriotique ont assisté à la fête nationale de l’Inde.