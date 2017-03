INDÉPENDANCE : Ces réflexes sectaires qui empêchent le pays d’avancer

Derrière l’image d’une île Maurice unie se cache souvent un mal-être identitaire. Le récent discours du président de la Hindu House à Grand Bassin en est un exemple typique. Ce genre de propos met en avant les réflexes racistes qui sont malheureusement monnaie courante. Lorsque les politiques ne viennent pas dénoncer ces dérapages, la flamme du communalisme ne fait que grandir.

Nous sommes souvent témoins de ce genre de discours, notamment lors des cérémonies religieuses organisées par des associations socioculturelles, qui ont du mal à dissocier la politique de la religion. “Se klerman enn diskour ki fer lizie dou. Problem se ki bann politisien kontan sa, zot gagn enn espes baskour ki vant zot bann louanz. Ena enn dinamik kominal ladan. Bann politik kan zot pena okenn propozision, zot rabat zot souvan lor zot swadizan kominote lor baz zot reprezant li. E sa, li ena koz a efe. Sertin krwar ki kan zot swiv sa bann dimounn la, zot pe bien fer”, analyse Stephan Gua, de Rezistans ek Alternativ.

L’association de la politique et de la religion est un jeu dangereux qui perdure et qui peut avoir des conséquences désastreuses pour le pays. Ce sont deux choses différentes; en les associant, on crée la division. “On joue avec le feu. En tant que Mauricien qui respecte toutes les religions et les communautés, je me suis senti mal quand j’ai entendu ces paroles. Je me demande ce qu’en pensent les jeunes. Est-ce qu’ils vont les suivre ou vont-ils suivre le mauricianisme ?”, dit Dean Rungen, travailleur social.

Au sujet des célébrations de l’indépendance du pays, le 12 mars, le travailleur social se demande si le slogan enn sel lepep enn sel nasion, que les politiques et la population en général aiment citer, est réel. Ou sont-ce juste des paroles en l’air ? “Tou minis, tou dimounn pou dir sa. Me eski vremem nou viv li ou eski li zis parol? Morisianism, se enn zafer ki dan rasinn, me si nou pe bril rasinn la mem kan nou pe koz kominal, sa pou kre divizion e li pa pou fer nou avanse.”

Vivre dans lakorite.

La politique n’est pas le seul vecteur du communalisme. Des dérapages sur les réseaux sociaux ou en public de citoyens lambda ces dernières années viennent aussi témoigner d’attitudes communalistes. Tentant d’expliquer ces réflexes qui surgissent de temps à autre, Jonathan Ravat, chef des études sociales à l’Institut Cardinal Jean Margéot, soutient qu’il y a “comme une tension dans notre pays. Pas dans le conflit, mais il y a deux pôles qui sont un peu en relation. D’un côté, nous avons encore l’héritage de tout ce que nous avons vécu à travers nos ancêtres et, de l’autre, il y a quand même une manière mauricienne de vivre dans lakorite, une expression née dans le terroir mauricien. Nous sommes tous en train de construire lakorite, mais nous avons encore des réflexes de clivage ethnique qui nous rattrapent et dont il est difficile de se débarrasser.”

Jonathan Ravat parle également de “force en mouvement sous tapis. Ces allusions racistes, communales, qui reviennent dans notre discours à différents moments, dans différentes situations, sont comme une espèce de naturel qui nous revient. Et s’ils reviennent, c’est parce que nous n’abordons pas ces tabous. Il faut des espaces pour permettre à chaque Mauricien ce dire finalement qui il est dans sa différence culturelle. Voilà pourquoi aujourd’hui, une alternative est le dialogue interculturel”.

Conscience de classe.

Pour sortir de cette dynamique qui prône le communalisme, Stephan Gua ne voit qu’une bonne réforme électorale. “Cette réforme viendra décommunaliser le système politique lui-même. Elle découragera un système de représentativité communale et encouragera la représentativité sur des idées politiques. Cela favorisera la séparation des religions et de l’État et créera une autre dynamique. Néanmoins, il y a beaucoup de passerelles à créer pour que nous prenions conscience qu’il y a une culture mauricienne.”

Alain Ah-Vee, de Lalit, pense que l’outil le plus efficace pour combattre le communalisme est de promouvoir une politique basée sur la conscience de classe sociale. “Il est important de développer une conscience de classe. Ce sont les travailleurs qui déterminent les élections car ils sont majoritaires. C’est pour cette raison que des partis politiques s’appellent socialistes. Ils ne sont pas socialistes mais savent qu’ils ont besoin du soutien des travailleurs pour remporter les élections. Quand une personne fait face à des difficultés financières, il peut l’expliquer par deux façons. Soit il se dit qu’il connaît ces problèmes parce qu’il fait partie d’une religion ou d’une communauté, soit il se dit que son salaire est insuffisant ou que les prix sont trop élevés. Dans le deuxième cas, c’est ce qu’on appelle une conscience de classe. À Lalit, nous encourageons la population à expliquer les problèmes réels. Dans toutes nos actions, nous promouvons cette façon de voir la société. C’est une des clés pour faire reculer le communalisme. Il faut savoir que toutes les grandes avancées du pays, comme l’éducation gratuite ou le droit de vote, ont été réalisées quand la conscience de classe était à son apogée. Pour nous, c’est la clé du combat contre le communalisme.”