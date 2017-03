INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION : Lutchmeenaraidoo représentera Maurice au sommet de Djakarta la semaine prochaine

Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, remplacera le Premier ministre, Pravind Jugnauth, au premier sommet de l'Indian Ocean Rim Association, qui se tiendra à Djakarta, en Indonésie, le 7 mars prochain. Il quittera le pays demain et participera à la réunion ministérielle qui précédera le sommet des chefs d'Etat, qui coïncidera avec le 20e anniversaire de l'organisation régionale, qui a été lancé à Maurice.

Le ministre des Affaires étrangères rentre aujourd'hui après avoir participé cette semaine au sommet de la Commission de l'océan Indien, qui s'est tenu à St-Denis, à La Réunion, et durant laquelle la France a transmis la présidence de l'organisation régionale à Maurice. Outre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation régionale – à savoir Maurice, Madagascar, les Comores, La Réunion et les Seychelles –, la Chine, qui a le statut d'observateur, était représentée par son ambassadeur à Maurice. L’Union européenne, principal contributeur financier, avait délégué son ambassadeur basé Maurice et aux Seychelles. Des élus de la Région Réunion et le Département faisaient partie de la délégation française. Les présidents de ces deux collectivités n’étaient pas présents.

L’ouverture et la clôture étaient présidées par l’ambassadeur Hallade, délégué français à la coopération régionale dans l’océan Indien. Hamada Boléro, secrétaire général de la COI, a insisté sur le bilan comptable de l’organisation. « En 2016, les dépenses de fonctionnement étaient inférieures à 6% du budget. Sur 300 millions d’euros gérés depuis 35 ans, moins de 30 millions ont servi au fonctionnement », a-t-il souligné.

Comme tous les autres intervenants, il a insisté sur l’importance de prendre en compte le changement climatique dans les politiques. « Les questions climatiques pèsent de plus en plus sur les consciences et les finances », a-t-il souligné. Selon lui, l’accord de Paris est un moyen d’accélérer la mise en œuvre des plans climat afin d’intensifier les politiques d’atténuation et d’adaptation. Pour sa part le ministre Lutchmeenaraidoo a insisté sur l'importance de valoriser l'économie bleue, qui est un moyen sur lequel la COI doit s’appuyer pour se développer.