INDIANOCÉANIE : La COI veut changer sa stature politique et diplomatique

La commission de l’océan Indien pourrait d’ici la fin de l’année connaître un changement de ses statuts pour devenir la communauté des États de l’océan Indien. Cette question a été évoquée par le conseil des ministres qui s’est rencontré mercredi à l’île de La Réunion.

Comme l’indique le communiqué diffusé à l’issue de la réunion ministérielle, les ministres ont marqué leur intérêt à soutenir l’évolution de la COI qui passerait par un changement de ses statuts et de son appellation en « Communauté des États ».

Le Secrétariat général a été chargé de mettre en place un comité réunissant des représentants et experts des États membres en vue d’en préciser les implications. Cette évolution, si elle est entérinée lors d’une prochaine réunion extraordinaire du Conseil des ministres en septembre prochain, approfondira la stature politique et diplomatique de l’organisation. « Il s’agira d’assurer que la COI puisse, à l’image d’autres organisations internationales, poursuivre son chemin vers plus de collaboration entre États et devienne l’outil le plus précisément adapté au rapprochement des cinq pays membres », a souligné le président sortant du Conseil, Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État français au développement.

Le nouveau secrétaire général de l’organisation, Hamadi Bolero, attache une grande importance cette évolution. « Face à de puissants ensembles régionaux africains, comme le COMESA et la SADC, qui se sont dotés de structures conformes à leurs ambitions, la COI d’aujourd’hui est diminuée dans sa légitimité juridique et dans sa capacité politique à peser dans les grands choix structurants pour notre région », constate-t-il.

Selon lui, la Commission paritaire multilatérale de niveau ministériel ne pourra faire valoir avec la force qui convient les intérêts de ses États membres et de leurs peuples. « En 2017, le temps est donc venu de décider de l’évolution de notre organisation. Plusieurs rapports d’experts vous ont été soumis avec la synthèse établie à votre attention par le président Abdou Diouf sur cette question fondamentale. Au-delà des espérances ou des hésitations qui accompagnent légitimement cette évolution, notre Conseil a aujourd’hui l’opportunité de dépasser le cadre gestionnaire de sa mission pour répondre aux exigences de l’Histoire et aux intérêts supérieurs de l’Indianocéanie et de ses peuples. C’est ce que l’on appelle la politique dans son essence la plus noble », insiste Hamadi Bolero.

Cette question fera l’objet d’un Conseil extraordinaire, qui sera consacré à l’évolution institutionnelle de l’organisation vers la Communauté des États, en septembre prochain à Maurice.

Parmi les autres décisions prises par le conseil des ministres figure le projet de conclusion d’un accord de principe pour l’octroi du statut d’observateur à l’Organisation internationale de la Francophonie sur une base réciproque, conformément à l’accord-cadre signé entre les deux organisations en juin 2016, ainsi qu’à l’Ordre souverain de Malte. Il a aussi été question de la sécurité maritime avec l’opérationnalisation du Centre régional de fusion de l’information maritime basé à Madagascar et du Centre régional de coordination de l’action de l’État en mer aux Seychelles. Les ministres ont également accueilli favorablement l’idée que la COI prenne la présidence du Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes à la suite des Seychelles.

Les ministres ont insisté sur l’importance de la lutte contre les trafics illicites, plus particulièrement le trafic de drogue, avec un appel à créer une structure régionale spécialisée ainsi que la lutte contre le terrorisme, notamment à travers l’échange d’informations entre les services nationaux compétents.

Par ailleurs, la connectivité régionale avec la volonté affichée du Conseil de la COI de voir ces chantiers structurants (aérien, numérique et maritime) bénéficier d’un nouvel appui de l’Union européenne à travers le onzième Fonds européen de développement a été évoquée. Au chapitre de l’adaptation au changement climatique, il a été convenu que la COI soit accréditée auprès du Fonds vert pour le climat afin qu’elle puisse mener de nouveaux projets d’envergure d’adaptation aux effets du changement climatique pour la région. Les Seychelles présenteront le dossier de la COI au Secrétariat du Fonds vert pour le climat au nom de tous les États. Finalement, il a été question de la valorisation du patrimoine de l’Indianocéanie notamment à travers les projets de l’Iconothèque historique de l’océan Indien et de la Phonothèque de l’océan Indien, qui bénéficient de l’engagement du Conseil départemental de La Réunion.