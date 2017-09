INDIANOCÉANIE - VISITE OFFICIELLE : Le président seychellois Danny Faure à Maurice en octobre

Le président de la République des Seychelles, Danny Faure, effectuera sa première visite officielle à Maurice du 26 au 29 octobre prochains.

Depuis son élection à la tête de l’État seychellois, Danny Faure a eu l’occasion de rencontrer sir Anerood Jugnauth, alors Premier ministre mauricien, lors du sommet de la Francophonie à Madagascar. Il avait également rencontré le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo qui, au nom du Premier ministre mauricien, l’avait invité à Maurice pour le sommet économique de l’Union africaine. Toutefois, il n’avait pu faire le déplacement à cette occasion.

La visite officielle sera précédée de la réunion de la commission mixte Maurice/Seychelles du 23 au 25 octobre prochain. Maurice et les Seychelles ont une longue tradition de coopération non seulement au sein de la Commission de l’océan Indien mais également sur le plan bilatéral. Plusieurs sessions de travail portant sur la consolidation des relations dans le domaine du commerce, de la lutte contre le trafic de drogue, la pêche ainsi que la lutte contre la piraterie dans la région sont prévues.

Maurice et les Seychelles assurent conjointement la gestion du plateau des Mascareignes qui s’étend sur 396 000 km carrés.

Les Seychelles ont toujours soutenu Maurice dans ses efforts en vue de récupérer sa souveraineté sur les Chagos.