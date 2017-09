INDICATEUR - FIN AOÛT : Le taux d'inflation grimpe à 3%

Le taux d'inflation basé sur la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (Headline inflation) s'élevait à 3% fin août, par rapport à 2,7% à la fin du mois précédent. C'est ce qu'indique Statistics Mauritius dans un relevé sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation (CPI), rendu public ce matin. Selon Statistics Mauritius, le taux d'inflation “Headline” était de 3% pour les 12 mois se terminant en août 2017 par rapport à 0,9% pour la période correspondante se terminant en août 2016.

S'agissant du taux de la “year-on-year inflation” (écart entre le niveau du CPI en août 2017 et celui d'août 2016), il se chiffrait à 4,6% et était en repli comparativement au taux enregistré en juillet (5,3%). La tendance est à la baisse pour ce qui est de la “year-on-year inflation” vu que le taux était de 6,4% en juin dernier. En revanche, le “Headline inflation rate” s'est maintenu sur une courbe ascendante depuis le début de l'année.

Faisant le point sur les changements intervenus au niveau du CPI pendant le mois d'août 2017, Statistics Mauritius rapporte une très faible hausse de l'indice à 114,4 points (+0,1 point). Les données officielles montrent que la baisse des prix des légumes (-0,6 point) a été tout juste suffisante pour mitiger la majoration des prix des cigarettes (+0,4 point) et des produits pétroliers (+0,2 point) mais il y a eu, par ailleurs, une légère augmentation des autres produits/services (+0,1 point).

Le relevé de Statistics Mauritius fait voir que le relèvement des prix des cigarettes a eu pour effet de faire monter le sous-indice pour les “Boissons alcoolisées/Tabac” de 2,7% à 148,8 points. Le sous-indice pour le “Transport” a, lui, subi une hausse de 1,3% dans le sillage de la majoration des prix des carburants. Quant au sous-indice pour les produits alimentaires et boissons non-alcoolisées, une réduction de 1,8% à 116,9 points a été notée.