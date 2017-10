INDICATEUR - TROISIÈME TRIMESTRE 2017 : CPI, repli attribuable à la baisse des prix des légumes

Selon le dernier relevé trimestriel publié ce matin par Statistics Mauritius, le CPI a enregistré un repli net de 1,9 point (-1,6%), passant de 115,3 points fin juin à 113,4 points fin septembre. La réduction des prix des légumes (-2,8 points) a une forte incidence sur l'indice. Elle était accompagnée pour cette même période de la baisse des prix des billets d'avion (-0,1 point) et des véhicules motorisés (-0,1 point), entre autres. Ces changements ont permis de mitiger largement la hausse des prix du riz (+0,1 point), des cigarettes (+0,6 point), de l'essence (+0,2 point) et de quelques autres produits et services (+0,2 point).

Grâce au recul des prix des légumes, le sous-indice pour les produits alimentaires et boissons alcoolisées a fléchi de 8,2% pour le troisième trimestre de l'année. Statistics Mauritius rapporte également que le sous-indice pour la communication a diminué de 0,1% dans le sillage d'une légère diminution des prix des téléphones portables. En revanche, on a noté une hausse de 4,9% du sous-indice pour les boissons alcoolisées/tabac dans le sillage de la majoration des prix des cigarettes, du rhum et autres spiritueux. L'augmentation des frais universitaires a eu un impact négatif sur le sous-indice pour l'éducation, qui a grimpé de 0,8%.

Une hausse de 0,8% a été également enregistrée au niveau du sous-indice pour les activités récréatives et culturelles. Elle est due à la révision des prix des plantes décoratives et des fleurs ainsi que des services récréatifs et sportifs. Quant à la majoration des prix de l'essence et du diesel, elle a eu pour effet une progression de 0,1% du sous-indice pour le transport, et ce en dépit de la réduction des prix des billets d'avion et des véhicules.

Se basant sur les tendances notées ces dernières années et l'impact des récents changements de prix, Statistics Mauritius anticipe pour cette année un taux d'inflation d'environ 4%, contre 1% en 2016 et 1,3% en 2015. Le taux d'inflation « headline » pour les 12 mois se terminant en septembre 2017 était de 3,2%, par rapport à 0,8% pour les 12 mois se terminant en septembre 2016. Si l'on exclut l'impact des boissons alcoolisées et du tabac, le taux, fin septembre 2017, serait de 2%, contre 0,5% à la même période de l'année précédente.