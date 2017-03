INDUSTRIE CANNIÈRE—MAHEN SEERUTTUN: « Produire au minimum 400 000 tonnes de sucre annuellement »

Le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a déclaré que le gouvernement « souhaite que le secteur sucrier réussisse » et qu’il continue à produire un minimum de 400 000 tonnes de sucre annuellement sur une superficie de 50 000 hectares de terre. C’était hier après-midi à l’Assemblée générale annuelle de la Mauritius Agricultural Cooperative Federation (MCAF), une organisation qui regroupe 155 sociétés coopératives de cannes, dont 7 000 petits planteurs sont membres.

« Nous devons pouvoir développer de nouvelles méthodes de culture. Je vois que vous êtes en train d’innover et de faire ce qu’il faut compte tenu des défis qui nous guettent », a dit Mahen Seeruttun hier après-midi à l’Assemblée générale annuelle de la Mauritius Agricultural Cooperative Federation (MCAF). « Nous vivons dans un monde globalisé. Le Protocole sucre et ses acquis ont complètement disparu. Nous devons savoir comment faire face à cette nouvelle situation ».

Le ministre rappelle que la situation est très difficile au niveau du secteur sucrier. « Cette année, le marché européen sera ouvert à tous les producteurs européens, entraînant une diminution plus accrue dans notre pouvoir de marketing. Mais, ce n’est pas une raison pour baisser les bras. Nous avons de tout temps relevé les défis. Je suis sûr que nous allons le faire à nouveau », dit-il.

Mahen Seeruttun a aussi évoqué le problème d’abandon de terres par les petits planteurs et indiqué qu’un Land Management Scheme sera institué pour identifier les terrains abandonnés afin de les rendre productifs. « Nous devons rendre chaque terrain productif, mais je sais qu’il y a un problème de main-d’œuvre avec le vieillissement des planteurs, et aussi le changement climatique. Cela décourage les planteurs ».

Sous ce même chapitre, le ministre des Affaires et des Coopératives, Sunil Bholah, a indiqué aux planteurs présents qu’une étude est en cours pour identifier le nombre des sociétés coopératives encore actives dans le secteur sucrier. « Nous allons voir la superficie de terres qu’elles cultivaient au summum de la production, celle qui a été abandonnée de même que les raisons de cet abandon », dit-il.

Pour le ministre, la MCAF est citée comme un modèle de gestion au sein du ministère des Coopératives. « J’ai vu votre bilan financier. Je constate qu’année après année, vous êtes en train d’améliorer votre chiffre d’affaires, bien que les profits n’augmentent pas à cause de la hausse des coûts de production », ajoute Sunil Bholah. « Le plus important, c’est votre contribution dans le secteur sucrier, qui fait face à des défis et des menaces. Mais la MCAF est toujours au service de cette industrie ».

S’agissant de l’introduction du bio-farming, le ministre des Affaires et des Coopératives dira que « nous voulons en finir avec l’utilisation des produits chimiques, dont les pesticides et les fertilisants ». « Pour vous, la MCAF, qui vendez des produits chimiques aux petits planteurs, c’est un défi. Et je sais que vous allez le relever. Vous utilisez déjà des produits bio et vous devez les utiliser davantage dans la production car cela aura un effet positif sur notre santé ».