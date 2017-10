INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE : Des séquences d’un film de Nicole Garcia tournées à Maurice

L’actrice, cinéaste et scénariste française Nicole Garcia, actuellement à Maurice dans le cadre du Festival du cinéma, a annoncé au Mauricien hier son intention de tourner des séquences d’un film à Maurice l’année prochaine. « Le film devrait avoir trois axes, soit Paris, l’océan Indien et Genève. Je préfère être à Maurice plutôt que n’importe où ailleurs dans l’océan Indien », dit-elle.

« Je ne peux dire grand-chose sur le film tant qu’on ne l’a pas tourné. Il pourrait être inspiré d’un roman noir, d’une histoire d’amour très romanesque et sombre, d’une histoire d’amour mélangée au désir de meurtre mais surtout d’amour », explique Nicole Garcia, parlant de son intention de tourner à Maurice certaines scènes d'un film. L’actrice, qu’on a rencontrée hier après-midi au Royal Palm, où elle s’apprêtait à profiter de la mer et à admirer le soleil couchant, a déjà évoqué son projet avec les responsables de l’hôtel. Très détendue, même si elle n’a pas souhaité qu’on la prenne en photo, elle affirme comprendre la démarche des autorités mauriciennes, qui veulent « attirer le cinéma européen plus que cela ne se fait ». Elle ajoute : « Dans le cadre du festival, on a constaté que des films américains et indiens sont tournés à Maurice mais très peu de films européens. Maurice offre des décors qui sont inégalables. » Elle explique qu’il s’agira de rencontrer des cinéastes européens avec des sujets de film qui amènent à des décors correspondant à ceux que Maurice peut offrir.

« Si nous, cinéastes, filmons bien Maurice, si on a du talent, je pense que beaucoup de gens auront envie de venir ici », souligne Nicole Garcia. « Il faudra également développer un cinéma mauricien que les Mauriciens feront fructifier », poursuit-elle. Elle reconnaît que Maurice a déjà de grands écrivains mais pas encore de grands cinéastes. « Mais ils vont arriver », dit-elle. Est-elle disposée à donner un coup de pouce aux autorités mauriciennes dans ce domaine ? « Je serai là. Je serai très heureuse de passer un temps ici et de venir tourner à Maurice. » Le Festival du cinéma lui aura permis de rencontrer des acteurs et producteurs et d’avoir des échanges sur la production cinématographique et sur des questions commerciales.

Le dernier film qu’elle a réalisé, Mal de pierre, avec Marion Cotillard dans le rôle principal, a eu 13 nominations, dont huit à la 42e cérémonie des César du cinéma, organisée par l’Académie des arts et techniques du cinéma. « Je l’emporterai dans mes bagages quand je reviendrai », a-t-elle promis. Nicole Garcia n’a toutefois pas voulu parler de Jean Rochefort, décédé cette semaine et avec qui elle a eu un fils, Pierre Rochefort, avant de se séparer, en 1985. Elle affirme toutefois qu’elle sera présente à ses obsèques prévues vendredi.